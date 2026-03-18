Российское кино выстояло перед западными санкциями, заявили в Минкультуры

МИНСК, 18 мар — РИА Новости. Российский кинематограф успешно выстоял в период западных санкций, более 70% россиян смотрят отечественные фильмы, заявил РИА Новости заместитель министра культуры Российской Федерации Андрей Малышев.
«Несмотря на совершенно несправедливые санкции со стороны вражеских западных сил, российский кинематограф не просто выстоял — в наших кинотеатрах у нас полные залы. Более 70% российских граждан смотрят сегодня российские, отечественные фильмы», — сказал замминистра.
Он подчеркнул, что российские современные киноленты «подчас значительно лучше, чем многие западные». «И этому мы очень рады», — подчеркнул Малышев.
«У нас были большие опасения (по поводу развития российского кино в условиях внешнего давления — ред.), но наши кинематографисты при поддержке министерства культуры России справились с задачами», — подчеркнул замминистра.
Он также рассказал, что очень активно развивается сотрудничество России с Белоруссией в сфере кинематографа.
«У нас есть и соглашение о совместном кинопроизводстве… На этом направлении нам есть еще чуть-чуть над чем поработать, но такие шаги делаются», — сказал он.
Малышев сообщил, что в рамках проходящих в Белоруссии Дней культуры России состоятся и Дни российского кино.
«Мы привезли сейчас “Дни российского кино”, лучшие новинки российского кинематографа. Хотим ими поделиться с нашими братьями и друзьями в Беларуси», — сказал он.
Как ранее сообщали РИА Новости в министерстве культуры Белоруссии, специально для Дней культуры России в Белоруссии 18 марта Роскино организован Фестиваль российского кино в Минске и Бресте. В минском кинотеатре «Москва» и брестском кинотеатре «Беларусь» будут представлены российские и советские фильмы разных лет: «Авиатор» (2025), «Белорусский вокзал» (1970), «Буратино» (2025), «Волчок» (2025), «Доктор Динозавров» (2025), «Иди и смотри» (1985), «Кракен» (2025), «Левша» (2025), «Северный полюс» (2025), «Финист. Первый богатырь» (2024), «Чебурашка 2» (2025).