Московский и индийский кинокластеры подписали соглашение о сотрудничестве

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Московский кинокластер заключил соглашение о сотрудничестве с коллегами из Мумбая. Документ подписали на Индийском международном конгрессе кинотуризма (India International Film TourismConclave), сообщила пресс-служба столичного департамента культуры.
«Соглашение предполагает культурный обмен, совместное развитие мер поддержки для кинопроизводителей, проведение фестивалей и других отраслевых мероприятий, а также взаимное продвижение на международном уровне», — приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.
Уточняется, что новым партнером стала корпорация кино, театра и культурного развития Махараштры, созданная правительством этого штата в 1977 году. Организация курирует работу крупнейшего комплекса киностудий в Мумбае Film City. Его площадь превышает 200 га, там расположены натурные площадки и съемочные павильоны.
В пресс-службе добавили, что это не первый опыт сотрудничества с представителями индийской индустрии. В марте в кинопарке «Москино» стартовали съемки кросс-национального фильма, посвященного бадминтону. В центре сюжета — история спортсменки, которая едет в составе сборной России на турнир в Индию. Производство картины стало результатом договоренностей между отечественной и иностранной компаниями на Московской международной неделе кино в августе прошлого года.
Ранее, в 2024 году, в российской столице велась работа над другой индийской лентой — «Величайший всех времен». Декорациями для нескольких ее сцен стали такие знаковые места города, как Патриарший мост, Театральная и Манежная площади.