Олег Меньшиков раскритиковал победившие на «Оскаре» фильмы

Народный артист России Олег Меньшиков высказался об итогах 98-й церемонии вручения премии «Оскар». Соответствующее видео он опубликовал в своем Telegram-канале.
Актер напомнил, что Американская киноакадемия отмечает лучшие фильмы года, но эти картины не обязательно являются выдающимися. Так, он назвал фильм Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой» хорошим, но не выдающимся, и предположил, что через два года все уже забудут его название. В то же время Меньшиков похвалил Шона Пенна, получившего статуэтку за лучшую роль второго плана.
Меньшиков также выделил фильм «Сентиментальная ценность», который посчитал мудрым и снятым вопреки современным трендам. Значительно более низкую оценку от артиста получила картина «Грешники», которая принесла награду исполнителю главной роли Майклу Б. Джордану. «Для меня фильм “Грешники” — это просто какая-то ахинея, претендующая на глубокомыслие», — заявил он.