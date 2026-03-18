Зендая накануне посетила премьеру фильма «Вот это драма!» со своим участием. Мероприятие прошло в Лос-Анджелесе. 29-летняя актриса вышла на дорожку в свадебном наряде на фоне слухов о тайном бракосочетании с Томом Холландом.
Зендая появилась в элегантном атласном платье в пол с корсетным верхом, открытыми плечами, декольте и со спущенными бретелями. Сзади наряд был украшен драпировкой, которая спадала вниз, напоминая фату.
Стилисты уложили короткие волосы актрисы с боковым пробором и «голливудской волной», а визажисты сделали ей выразительный макияж. Она дополнила свой образ серьгами-подвесками с бриллиантами и обручальным кольцом с драгоценными камнями, а также золотой цепочкой на руке.
В этом же наряде актриса уже появлялась на публике на церемонии вручения премии «Оскар» в 2015 году.
На премьере появился и Роберт Паттинсон, сыгравший в картине возлюбленного героини Зендаи. По сюжету ленты, герои готовятся к свадьбе и накануне торжества решают раскрыть друг другу свои тайны. Фильм с их участием выходит в прокат 3 апреля.
Напомним, Зендая несколько лет состоит в отношениях с Томом Холландом. В 2025 году пара объявила о помолвке, а недавно возникли слухи, что звезды тайно сыграли свадьбу.
На днях Зендая в шоу «Джимми Киммел в прямом эфире» заявила, что ее свадебные фото, которые активно распространяются в социальных сетях, сгенерированы искусственным интеллектом.
Ранее Зендая повторила культовый образ героини из «Секса в большом городе».