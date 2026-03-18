«Муж — успешный бизнесмен»: раскрыты новые подробности тайного брака Ходченковой

Мама актрисы подтвердила, что Ходченкова тайно вышла замуж
Светлана ХодченковаИсточник: фото предоставлено актрисой

Светлана Ходченкова оберегает свою личную жизнь и скрывает ее от поклонников и журналистов. Однако в 2025 году появились слухи о том, что актриса тайно вышла замуж.

Новости о свадьбе звезды фильма «Жемчуг» возникли после того, как она разместила в личном блоге фото, на котором была запечатлена в белоснежном платье. Накануне источники из окружения 43-летней актрисы подтвердили слухи о ее новом браке.

Светлана Ходченкова, фото: соцсети
Светлана Ходченкова, фото: соцсети

«Светлана Ходченкова не делится сама подробностями личной жизни. Но у нее действительно есть любимый мужчина, который о ней заботится. Она вышла замуж в прошлом году. Муж — и не актер, и не режиссер. Говорят, что это успешный бизнесмен, в том числе в сфере IT», — рассказал инсайдер изданию «КП».

Светлана ХодченковаИсточник: фото предоставлено актрисой

Ранее мама Ходченковой намекнула, что ее дочь счастлива в браке. Однако она не стала называть имя избранника своей наследницы.

«Послушайте, она давно замужем, чего поздравлять-то?» — рассказала Татьяна Владимировна корреспондентам шоу «Ты не поверишь!».

Напомним, Светлана Ходченкова была замужем за актером Владимиром Яглычем, с которым она познакомились во время учебы в театральном институте. Их брак длился пять лет.

Позже у актрисы были отношения с бизнесменом Георгием Петришиным. В 2015 году он даже сделал ей предложение прямо на сцене. Однако они так и не поженились и вскоре расстались.

Ранее Светлана Ходченкова снялась в образе невесты на фоне слухов о тайной свадьбе. 