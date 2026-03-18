Евгению Цыганову 15 марта исполнилось 47 лет. Однако актер не стал устраивать праздник по этому поводу. Позже звезда фильма «Жемчуг» вышел на связь с поклонниками и объяснил, почему отказался от торжества.
«Вчера мой день рождения совпал с сорока днями мамы, и я знаю, как бы ей было приятно каждое сообщение, которое я получаю и важен каждый человек, который поздравил. Спасибо вам. Постараюсь соответствовать вашим пожеланиям», — высказался Цыганов.
Он отметил, что лучшими подарками для него станут пожертвования в благотворительные фонды. По словам актера, сейчас особенно важно творить добро.
Цыганов также показал картину, которую нарисовала его дочь Полина Цыганова, рожденная в отношениях с Ириной Леоновой. Она срисовала отца с его детского фото.
«Она очень попала в настроение. Желаю себе и вам, чтобы спасательный круг не подводил, а азарт грести не ослабевал», — заключил артист.
Его мама Любовь Викторовна ушла из жизни 4 февраля 2026 года. Ей было 79 лет. Печальную новость сообщила Юлия Снигирь, жена Евгения Цыганова.
