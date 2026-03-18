Цыганов объяснил, почему не отмечал 47-летие: «Совпало с сорока днями мамы»

Актер поблагодарил всех за поздравления, отметив, что его мама была бы рада таким приятным словам в его адрес
Евгений Цыганов
Евгений Цыганов

Евгению Цыганову 15 марта исполнилось 47 лет. Однако актер не стал устраивать праздник по этому поводу. Позже звезда фильма «Жемчуг» вышел на связь с поклонниками и объяснил, почему отказался от торжества.

«Вчера мой день рождения совпал с сорока днями мамы, и я знаю, как бы ей было приятно каждое сообщение, которое я получаю и важен каждый человек, который поздравил. Спасибо вам. Постараюсь соответствовать вашим пожеланиям», — высказался Цыганов.

Он отметил, что лучшими подарками для него станут пожертвования в благотворительные фонды. По словам актера, сейчас особенно важно творить добро.

Цыганов также показал картину, которую нарисовала его дочь Полина Цыганова, рожденная в отношениях с Ириной Леоновой. Она срисовала отца с его детского фото.

Евгений Цыганов показал картину, которую нарисовала его дочь, фото: соцсети
Евгений Цыганов показал картину, которую нарисовала его дочь, фото: соцсети

«Она очень попала в настроение. Желаю себе и вам, чтобы спасательный круг не подводил, а азарт грести не ослабевал», — заключил артист.

Его мама Любовь Викторовна ушла из жизни 4 февраля 2026 года. Ей было 79 лет. Печальную новость сообщила Юлия Снигирь, жена Евгения Цыганова.

Ранее Евгений Цыганов и Юлия Снигирь поделились кадрами с дня рождения сына. В начале марта Федору исполнилось десять лет. 

До этого Снигирь раскрыла, какой фильм с Цыгановым заставил ее рыдать. 