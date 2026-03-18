46-летняя Кейт Хадсон вышла в свет в ожерелье за 35 млн долларов

46-летняя Кейт Хадсон произвела фурор на красной дорожке церемонии вручения премии «Оскар». Актриса появилась в платье-бюстье нефритового цвета от Giorgio Armani Privé с вышивкой из камней. Однако главным акцентом образа стало колье из редких зеленых бриллиантов весом 41 карат.
Как пишет Daily Mail, его стоимость достигает 35 миллионов долларов — это почти три миллиарда рублей. Стилистка актрисы Софи Лопез пояснила, что украшение создавали специально для церемонии: центральным элементом выступил бриллиант глубокого зеленого цвета весом 15 карат.
