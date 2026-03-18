Слава Копейкин сыграет рэпера Басту в биографическом фильме о нем. Об этом сообщил сам музыкант, опубликовав в соцсетях совместные фотографии со звездой сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».
«Главную роль в фильме “Баста. Начало игры” сыграет Слава Копейкин. Съемки скоро. Похожи?», — подписал фото певец.
Фильм «Баста. Начало игры» снимет Стас Иванов, он же напишет сценарий. Ранее режиссер поставил сериал «ЮЗЗЗ», действие которого разворачивается в Ростове-на-Дону, родном городе Василия Вакуленко (настоящее имя Басты). События байопика будут разворачиваться в этом городе. На фоне первой любви, дружбы и семейных испытаний молодой певец сделает свой главный выбор — посвятить себя музыке.
Баста также опубликовал фото для сравнения. «Мы сделали коллаж: фотографию, где мне 21 год, и фото Славы — и поняли, что мы очень похожи. Энергетически и эмоционально он великолепный актер и приятный человек», — отметил исполнитель.
«Для актера это вызов — сыграть современника, который дышит с нами одним воздухом. Я берусь за это, потому что мне интересно коснуться жизни человека такой величины, попробовать перенести этот внутренний огонь и показать что-то новое, о чем вы точно еще не знаете», — рассказал Слава Копейкин.
Копейкин стал известен после того, как сыграл хулигана Турбо в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». С тех пор 27-летний актер активно снимается. В его актерской копилке — главные роли в сериалах «Дети перемен» и «На автомате», а также в военной драме «Красавица» и лирической комедии «Тюльпаны».
Баста — популярный российский рэп-исполнитель, композитор, продюсер, актер и ведущий, наставник шоу «Голос», владелец лейбла «Gazgolder».
