Александра Урсуляк объяснила, почему не снимается вместе с сестрой Дарьей

Звезда сериалов «Плейлист волонтера» и «Пингвины моей мамы» Александра Урсуляк предположила, почему у нее нет совместных проектов с сестрой Дарьей Урсуляк.
В беседе с Кино Mail на кинофестивале «Дух огня» актриса призналась: «Потому что мы не сможем сами себе выбирать кино. Нас выбирают».
По мнению Александры, это не связано ни с фамилией, ни с родством актрис, просто пока ни один режиссер не пригласил обеих сестер в один проект. Впрочем, Урсуляк отметила, что они с Дарьей очень разные стилистически.
Александра и Дарья — дочери режиссера Сергея Урсуляка от разных браков. Мать Александры — актриса Галина Надирли, мать Дарьи — актриса Лика Нифонтова.