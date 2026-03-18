Александра Урсуляк объяснила, почему не снимается вместе с сестрой Дарьей

Актриса считает, что отсутствие совместных проектов с Дарьей Урсуляк не связано с их родством
Звезда сериалов «Плейлист волонтера» и «Пингвины моей мамы» Александра Урсуляк предположила, почему у нее нет совместных проектов с сестрой Дарьей Урсуляк.

В беседе с Кино Mail на кинофестивале «Дух огня» актриса призналась: «Потому что мы не сможем сами себе выбирать кино. Нас выбирают».

Дарья Урсуляк
Дарья УрсулякИсточник: Алексей Молчановский

По мнению Александры, это не связано ни с фамилией, ни с родством актрис, просто пока ни один режиссер не пригласил обеих сестер в один проект. Впрочем, Урсуляк отметила, что они с Дарьей очень разные стилистически.

Александра и Дарья — дочери режиссера Сергея Урсуляка от разных браков. Мать Александры — актриса Галина Надирли, мать Дарьи — актриса Лика Нифонтова.