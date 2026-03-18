Звезда сериала «Две судьбы» в пятый раз станет отцом

Звезда сериала «Две судьбы» Денис Матросов в пятый раз станет отцом. Актер перестал скрывать беременность своей третьей жены Оксаны Рудич-Каструбиной. Артист снялся с супругой и младшими сыновьями для журнала «Телесемь», где они объявили о скором пополнении в семье.
В 2024 году артист официально зарегистрировал отношения с директором своего театра. По словам актера, он вступил в брак с женщиной, о которой всегда мечтал.
Артист познакомился с избранницей, когда приехал в ее юридическую компанию. Он искал адвоката для защиты интересов своего театра. Актер признался, что пригласил Рудич-Каструбину на встречу в неформальной обстановке и после первого свидания захотел создать с ней семью.
Артист сделал предложение возлюбленной на сцене во время гастролей, и вскоре женщина стала содиректором Театра Дениса Матросова, где также работает продюсером.
После свадьбы женщина рассказала, что заморозила яйцеклетки. Супруги мечтали об общем ребенке и осознанно к этому шли. У жены артиста от предыдущих отношений есть 20-летний сын Дмитрий.
Ранее звезда сериала «Две судьбы» опубликовал редкое фото с детьми.