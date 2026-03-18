Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда сериала «Две судьбы» в пятый раз станет отцом

Актер Денис Матросов сообщил о беременности своей третьей жены
Денис Матросов с женой Ольгой и сыном Федором
Денис Матросов с женой Ольгой и сыном ФедоромИсточник: Соцсети

Звезда сериала «Две судьбы» Денис Матросов в пятый раз станет отцом. Актер перестал скрывать беременность своей третьей жены Оксаны Рудич-Каструбиной. Артист снялся с супругой и младшими сыновьями для журнала «Телесемь», где они объявили о скором пополнении в семье.

В 2024 году артист официально зарегистрировал отношения с директором своего театра. По словам актера, он вступил в брак с женщиной, о которой всегда мечтал.

Артист познакомился с избранницей, когда приехал в ее юридическую компанию. Он искал адвоката для защиты интересов своего театра. Актер признался, что пригласил Рудич-Каструбину на встречу в неформальной обстановке и после первого свидания захотел создать с ней семью.

Артист сделал предложение возлюбленной на сцене во время гастролей, и вскоре женщина стала содиректором Театра Дениса Матросова, где также работает продюсером.

После свадьбы женщина рассказала, что заморозила яйцеклетки. Супруги мечтали об общем ребенке и осознанно к этому шли. У жены артиста от предыдущих отношений есть 20-летний сын Дмитрий.

Ранее звезда сериала «Две судьбы» опубликовал редкое фото с детьми.