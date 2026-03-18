Сидни Суини вновь сыграет домработницу Милли во второй части триллера «Горничная». Об этом рассказал на красной дорожке «Оскара 2026» режиссер картины Пол Фиг.
Постановщик отметил, что сценарий фильма готов, а съемки начнутся осенью 2026 года.
В фильме «Горничная», основанном на романе Фриды Макфадден, Сидни Суини играла девушку с непростым прошлым Милли Кэллоуэй, которая оказалась в центре страшной семейной тайны, но смогла из нее выпутаться.
В картине также снимались Аманда Сайфред и Брэндон Скленар. Про их возвращение в «Горничную 2» ничего не сообщается, но известно, что в фильм вернется другой актер из первой части — итальянец Микеле Морроне, сыгравший садовника.
Фильм «Горничная», вышедший в 2025 году, стал большим хитом, собрав около 395 миллионов долларов в мировом прокате. В российском прокате лента тоже достигла высоких показателей, собрал более 1 млрд рублей за первый месяц.
