Сидни Суини вернется к своей роли в фильме «Горничная 2»

Актриса вновь сыграет решительную домработницу с криминальным прошлым в триллере про семейные тайны
Сидни Суини
Сидни СуиниИсточник: Legion-Media

Сидни Суини вновь сыграет домработницу Милли во второй части триллера «Горничная». Об этом рассказал на красной дорожке «Оскара 2026» режиссер картины Пол Фиг.

Постановщик отметил, что сценарий фильма готов, а съемки начнутся осенью 2026 года.

В фильме «Горничная», основанном на романе Фриды Макфадден, Сидни Суини играла девушку с непростым прошлым Милли Кэллоуэй, которая оказалась в центре страшной семейной тайны, но смогла из нее выпутаться.

В картине также снимались Аманда Сайфред и Брэндон Скленар. Про их возвращение в «Горничную 2» ничего не сообщается, но известно, что в фильм вернется другой актер из первой части — итальянец Микеле Морроне, сыгравший садовника.

Кадр из фильма «Горничная»
Кадр из фильма «Горничная»
Кадр из фильма «Горничная»
Кадр из фильма «Горничная»

Фильм «Горничная», вышедший в 2025 году, стал большим хитом, собрав около 395 миллионов долларов в мировом прокате. В российском прокате лента тоже достигла высоких показателей, собрал более 1 млрд рублей за первый месяц.

