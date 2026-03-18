Жена Игоря Петренко поделилась редкими кадрами с отцом-актером

Актриса Кристина Бродская поделилась редкими кадрами с отцом в день его рождения. Она посвятила пост имениннику в соцсети, признавшись ему в любви. Артисту Давиду Бродскому исполнилось 55 лет.
«У лучшего папы на свете сегодня день рождения! Юбилейчик. Очень тебя люблю», — написала звезда сериала «Татьянина ночь».
Знаменитость выросла в творческой семье. Она родилась в 1990 году во Владивостоке у студентов Дальневосточного института искусств. Давид и Илона Бродские после окончания вуза служили в Омском академическом драмтеатре. В 2003 году у супругов родился сын, которого назвали Александром. В 2014 году актеры с семьей переехали в Санкт-Петербург.
