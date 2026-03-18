Звезда «Сладкой жизни» показала редкое фото с 20-летним сыном

Анастасия Меськова, известная по сериалу «Сладкая жизнь», впервые показала лицо своего подросшего сына. Актриса и балерина опубликовала в соцсети серию снимков, сделанных во время прогулки по Москве вместе с 20-летним Василием. На фотографиях Меськова позирует с сыном в непринужденной обстановке.
«Подросла бирочка», — с нежностью подписала кадры артистка.
Василий — первенец Анастасии, рожденный в браке с шеф-поваром Константином Бергом. Однако их семья распалась спустя два года после появления ребенка. В одном из интервью Меськова рассказала, что они с Бергом были слишком разными людьми. Несмотря на попытки сохранить отношения, пара приняла решение расстаться.
Ранее Анастасия Меськова улетела с мужем-режиссером и детьми из России.