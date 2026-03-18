Гвинет Пэлтроу оправдалась за свой откровенный образ на «Оскаре»

Гвинет Пэлтроу ответила на волну критики, обрушившуюся на нее из-за слишком откровенного наряда для церемонии «Оскар».
Актриса, известная по роли Пеппер Поттс в «Железном человеке», появилась на красной дорожке в платье с экстремальным разрезом выше талии, что вызвало бурные обсуждения в соцсети.
53-летняя Пэлтроу выбрала атласное платье с прозрачными вставками, под которым не было нижнего белья. Этот смелый образ многие поклонники сочли неуместным для такого события. Однако саму актрису возмутила подобная реакция.
«Гвинет любит свою фигуру и считает, что выглядела сногсшибательно, ей плевать, если кто-то считает, что она слишком стара для этого платья. Она выходила в свет в чем-то подобном в 2013 году, так что ясно, что она любит демонстрировать свою фигуру, над которой усердно работает», — рассказал инсайдер изданию.
Ранее Гвинет Пэлтроу вышла в свет в мини-платье и кружевных колготках.