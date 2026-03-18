Сын Дмитрия Нагиева показал, как изменилась его мать: «Лучший голос России»

Сын шоумена Дмитрия Нагиева поделился в сосети редкими кадрами со своей матерью. Актер Кирилл Нагиев показал, как изменилась родительница со времен 90-х, поддержав ностальгический тренд. В июне Алисе Шер исполнится 60 лет.
«Моя любимая мама. Легенда “Радио Модерн”. Лучший голос России. Классный тренд. Моя мама разработала уникальную систему работы со слепыми детьми и детьми с особенностями через радиоэфир. Работает с трудными подростками, с людьми разных возрастов и со всеми, кто хочет красиво разговаривать», — отметил артист.
Дмитрий Нагиев в 1986 году женился на журналистке Алисе Шер (Селищевой), а через три года у них родился сын Кирилл. В 2010 году супруги развелись. Актер недавно признался, что его отказывалась принимать теща. По словам телеведущего, у них годами кипели страсти. Артист проговорился, что были моменты, когда «и тряпки, и тапочки летали».
Ранее Дмитрий Нагиев раскритиковал внешность 36-летнего сына.