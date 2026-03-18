СПЧ указал «Оскару» и ЮНЕСКО на нарушение прав детей в награжденном фильме

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Комиссия Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) потребовала у оргкомитета «Оскара» и ЮНЕСКО проверить соблюдение прав несовершеннолетних при производстве награжденного фильма «Господин Никто против Путина» и рассмотреть вопрос о его соответствии этическим и правовым стандартам, применяемым академией при награждении.
«Постоянная комиссия СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека обратилась в адрес оргкомитета кинопремии “Оскар” и генерального секретаря ЮНЕСКО Халеда аль-Анани в связи с нарушением прав несовершеннолетних при производстве и распространении документального фильма Mr. Nobody Against Putin (“Господин Никто против Путина”). Напомним, он победил в категории “Лучший документальный фильм”», — говорится в сообщении в Telegram-канале совета.
По данным совета, обращение было направлено 18 марта за подписью главы СПЧ Валерия Фадеева.
Совет указал, что значительная часть видеоматериалов, использованных в фильме, была снята в образовательном учреждении РФ в ходе школьных мероприятий и носила характер внутренней фиксации школьной деятельности для использования в рамках образовательного процесса. Члены совета подчеркивают, что использование изображений несовершеннолетних в фильме осуществлялось без получения согласия родителей или иных законных представителей детей, а также без учета ограниченного характера использования подобных материалов, изначально снятых в образовательной среде.
«Международное право устанавливает высокие стандарты защиты прав и частной жизни несовершеннолетних. Констатируем, что при создании и распространении фильма были нарушены как международные стандарты защиты прав ребенка, так и общепринятые принципы этического обращения с материалами, содержащими изображения несовершеннолетних. Представляется крайне важным, чтобы произведения, получающие столь престижную международную награду, не были связаны с возможными нарушениями прав детей», — говорится в заявлении.
В совете считают необходимым провести проверку соблюдения прав несовершеннолетних при производстве и распространении фильма, установить, были ли получены надлежащие согласия законных представителей детей, изображения которых использованы в фильме и в случае отсутствия таких согласий рассмотреть вопрос о соответствии данного произведения этическим и правовым стандартам, применяемым Академией при награждении.