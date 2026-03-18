Что известно о 1-м сезоне сериала «Отпечатки»: дата выхода детективного сериала с Оксаной Акиньшиной

«Отпечатки» — новая детективная драма о том, как детские травмы влияют на взрослую жизнь. Первый сезон стартует совсем скоро. Рассказываем все, что известно о премьере
Екатерина Генберг
Автор Кино Mail
Кадр из сериала «Отпечатки»

«Отпечатки» — российская детективная драма режиссера Сергея Филатова («Бар "Один звонок"») о справедливости и последствиях детских травм, в основу которой легли реальные истории сирот из детских домов. Проект уже успел привлечь внимание индустрии: его первый показ состоялся на фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон» на курорте «Роза Хутор», где сериал получил высокие оценки критиков и вошел в тройку самых ожидаемых релизов 2026 года. Премьера первого сезона запланирована на весну 2026 года. Рассказываем, что уже известно о проекте и какие последние новости появились на данный момент.

Известно ли, когды выйдет 1-й сезон сериала «Отпечатки»

Премьера сериала «Отпечатки» запланирована на 1 апреля 2026 года — в этот день проект выйдет в онлайн-кинотеатре KION. Ожидается, что релиз будет постепенным: новые серии будут выходить по расписанию, а к 30 апреля зрителям станет доступен все восемь серий первого сезона.

О чем будет 1-й сезон сериала «Отпечатки»

Кадр из сериала «Отпечатки»

В центре сюжета — лейтенант Следственного комитета Яна Князева. Она выросла в детском доме и сохранила обостренное чувство справедливости. Яна не готова идти на компромиссы, особенно говорят о защите слабых, и всегда доводит дела до конца.

По собственной инициативе Князева возвращается в родной город Заречный, где берется за расследование цепочки загадочных смертей: при странных обстоятельствах погибают семьи выпускников детского дома. Вскоре к делу присоединяется капитан местной полиции Денис Симонов — упрямый и принципиальный следователь, с которым у Яны складываются непростые рабочие отношения.

По мере развития расследования становится очевидно, что за происходящим стоит кто-то, кто системно скрывает правду. Чем глубже герои погружаются в это дело, тем сильнее оно переплетается с личным прошлым Князевой и тем опаснее становится поиск ответов.

Кто снимается в сериале «Отпечатки»

Дмитрий Чеботарев и Оксана Акиньшина в сериале «Отпечатки»

Над сценарием проекта работали Никита Кукарцев и Калерия Демина. В актерский состав вошли как известные артисты, так и новые лица. Главные роли сыграли Оксана Акиньшина, Дмитрий Чеботарев, Анна Богомолова, Евгений Санников, Олег Рязанцев, Полина Кутепова и другие актеры. 

Где снимали 1-й сезон сериала «Отпечатки»

Визуальная среда в «Отпечатках» играет важную роль и становится полноценной частью повествования. Съемки первого сезона проходили в Астрахани и Астраханской области — именно эти локации легли в основу экранного образа вымышленного города Заречный.

Набережные, широкие трассы и открытые степные пространства формируют особую атмосферу сериала. С одной стороны — это спокойная, размеренная жизнь небольшого города, с другой — ощущение скрытого напряжения. Постепенно именно это пространство начинает «работать» на сюжет, помогая раскрывать старые тайны и усиливая тревожное настроение истории.

Кадр из сериала «Отпечатки»