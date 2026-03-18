Режиссер Симонов: депутаты ГД плакали на спецпоказе фильма про СВО «Малыш»

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Депутаты плакали при просмотре военной драмы «Малыш» об аполитичном рэпере из Донецка, который идет добровольцем в Мариуполь, чтобы вытащить из осажденного города свою мать, рассказал ТАСС режиссер картины Андрей Симонов. Специальный показ и встреча с творческой группой создателей и актеров фильма прошли в Государственной думе 17 марта.
«[Показ собрал] полный зал, который предназначен для показов фильмов для депутатов. Я увидел впервые в жизни плачущих депутатов. В конце [фильма] кто-то выбегал, чтобы утереть слезы, кто-то просто плакал. Это было трогательно, депутаты оказались очень душевными, непривычно было их видеть [в таком состоянии]», — сказал режиссер.
Ранее Симонов рассказал ТАСС, что после просмотра к нему подходили зрители и делились впечатлениями. В их числе была и заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко, которая играла в фильме Станислава Ростоцкого «А зори здесь тихие».
Главную роль исполнил Глеб Калюжный, который сразу после съемок отправился на срочную службу в армию. Роль матери Малыша сыграла Полина Агуреева. Производством занимались кинокомпания «Бибиджи» и кинокомпания «Грифон» при поддержке Фонда кино, Первого канала и контент-студии «Юг. Кино». Съемки картины проходили в Донецке, Мариуполе и Крыму.