Режиссер Симонов: депутаты ГД плакали на спецпоказе фильма про СВО «Малыш»

Режиссер картины рассказал, что во время специального показа некоторые парламентарии выходили из зала, чтобы утереть слезы
Кадр из фильма «Малыш»
МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Депутаты плакали при просмотре военной драмы «Малыш» об аполитичном рэпере из Донецка, который идет добровольцем в Мариуполь, чтобы вытащить из осажденного города свою мать, рассказал ТАСС режиссер картины Андрей Симонов. Специальный показ и встреча с творческой группой создателей и актеров фильма прошли в Государственной думе 17 марта.

«[Показ собрал] полный зал, который предназначен для показов фильмов для депутатов. Я увидел впервые в жизни плачущих депутатов. В конце [фильма] кто-то выбегал, чтобы утереть слезы, кто-то просто плакал. Это было трогательно, депутаты оказались очень душевными, непривычно было их видеть [в таком состоянии]», — сказал режиссер.

Кадр из фильма «Малыш»
Ранее Симонов рассказал ТАСС, что после просмотра к нему подходили зрители и делились впечатлениями. В их числе была и заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко, которая играла в фильме Станислава Ростоцкого «А зори здесь тихие».

О фильме

Главную роль исполнил Глеб Калюжный, который сразу после съемок отправился на срочную службу в армию. Роль матери Малыша сыграла Полина Агуреева. Производством занимались кинокомпания «Бибиджи» и кинокомпания «Грифон» при поддержке Фонда кино, Первого канала и контент-студии «Юг. Кино». Съемки картины проходили в Донецке, Мариуполе и Крыму.