В Госдуме прошел показ фильма про СВО «Малыш»

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Специальный показ военной драмы «Малыш» режиссера Андрея Симонова и встреча с творческой группой создателей и актеров фильма прошли в Государственной думе, передает корреспондент ТАСС. Картина вышла в российский прокат 26 февраля.
«Был полный зал. Я вижу это кино уже 101-й раз, но все равно в каждом зале оно смотрится по-новому. Было любопытно увидеть, как именно депутатский корпус отреагирует на фильм», — поделился с ТАСС впечатлениями от показа режиссер картины.
Симонов добавил, что после просмотра к нему подходили зрители и делились впечатлениями. «Все подходили, благодарили. Очень трогательно было то, как нас поздравила заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко, которая играла в фильме Станислава Ростоцкого “А зори здесь тихие”, — заключил режиссер.
О фильме
В картине «Малыш» рассказывается история аполитичного рэпера из Донецка, который идет добровольцем в Мариуполь, чтобы вытащить из осажденного города свою мать. Главную роль исполнил Глеб Калюжный, который сразу после съемок отправился на срочную службу в армию. Роль матери Малыша сыграла Полина Агуреева. Производством занимались кинокомпания «Бибиджи» и кинокомпания «Грифон» при поддержке Фонда кино, Первого канала и контент-студии «Юг. Кино». Съемки картины проходили в Донецке, Мариуполе и Крыму.