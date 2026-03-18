В Госдуме прошел показ фильма про СВО «Малыш»

Кинокартина вышла в прокат 26 февраля

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Специальный показ военной драмы «Малыш» режиссера Андрея Симонова и встреча с творческой группой создателей и актеров фильма прошли в Государственной думе, передает корреспондент ТАСС. Картина вышла в российский прокат 26 февраля.

«Был полный зал. Я вижу это кино уже 101-й раз, но все равно в каждом зале оно смотрится по-новому. Было любопытно увидеть, как именно депутатский корпус отреагирует на фильм», — поделился с ТАСС впечатлениями от показа режиссер картины.

Кадр из фильма «Малыш»

Симонов добавил, что после просмотра к нему подходили зрители и делились впечатлениями. «Все подходили, благодарили. Очень трогательно было то, как нас поздравила заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко, которая играла в фильме Станислава Ростоцкого “А зори здесь тихие”, — заключил режиссер.

О фильме

Кадр из фильма «Малыш»

В картине «Малыш» рассказывается история аполитичного рэпера из Донецка, который идет добровольцем в Мариуполь, чтобы вытащить из осажденного города свою мать. Главную роль исполнил Глеб Калюжный, который сразу после съемок отправился на срочную службу в армию. Роль матери Малыша сыграла Полина Агуреева. Производством занимались кинокомпания «Бибиджи» и кинокомпания «Грифон» при поддержке Фонда кино, Первого канала и контент-студии «Юг. Кино». Съемки картины проходили в Донецке, Мариуполе и Крыму.