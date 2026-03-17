Анна Пересильд опубликовала в личном блоге серию фотографий, которые она называет рандомными. 16-летняя актриса поделилась архивами своей фотогалереи.
На кадрах юная звезда запечатлела счастливые моменты своей жизни. На одном из фото она позировала в необычном образе с ярко-рыжими и белыми прядями. По всей видимости, Пересильд примеряла образ для новой роли или фотосессии.
Также она показала кадры со своей мамой Юлией Пересильд, а на одном из снимков звезда «Алисы в Стране Чудес» была запечатлена в объятиях мамы и папы Алексея Учителя.
«Не угадали, люди любят, да еще как! Обожаю рандом», — подписала публикацию актриса.
Поклонники поинтересовались, почему возлюбленный Пересильд, певец Ваня Дмитриенко, не оставил комментарий. Также они признались, что ждут в новой подборке совместные фото и видео звездной пары.
Напомним, Анна Пересильд и Ваня Дмитриенко рассекретили свои отношения осенью 2025 года. Хотя слухи об их романе появились еще в начале того же года.
Звезды стараются не комментировать свои отношения и избегать неудобных вопросов от журналистов.
Ранее в сети активно обсуждали новые фото Пересильд и Дмитриенко. Поклонники отметили, что звезды внешне очень похожи.