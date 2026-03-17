На FILMART в Гонконге показали якутский фильм «Диодорова. Против течения»

ГОНКОНГ, 17 марта. /ТАСС/. Показ фильма «Диодорова. Против течения» (2024 год) производства компании «Сахафильм» прошел в первый день работы одного из крупнейших кинорынков Азии FILMART, который открылся в Гонконге. Как сообщает корреспондент ТАСС, лента была показана в престижном кинозале Hong Kong Arts Centre.
Лента основана на реальных событиях, она посвящена финалистке Паралимпийских игр Анастасии Диодоровой. Фильм вызвал большой интерес, свободных мест в зале практически не было.
«Это художественный, игровой фильм про нашу спортсменку, первую из Республики Саха, которая принесла нам паралимпийскую медаль. Ко мне по итогам просмотра подходили зрители, и я могу сказать, что картина нашла у них отклик. Ведь это универсальная, понятная всем история о победе человека над собой», — сказал корреспонденту ТАСС по окончании показа режиссер фильма Сандал Баишев. «В каждом народе, в каждой стране есть такие уникальные, сильные духом люди», — добавил собеседник агентства.
Гонконгские зрители высоко оценили ленту. «Это очень высокий уровень кино», — сказал один из зрителей, представившийся как Чэнь Линь. «Это очень трогательная история о победе женщины, спортсменки, над печальными обстоятельствами», — отметила зрительница Ван.
Якутское кино выходит на мировой рынок
Как отметил в беседе с корреспондентом ТАСС директор по развитию креативных индустрий Корпорации развития Якутии Петр Гоголев, павильон Республики Саха (Якутия) впервые представлен на FILMART в Гонконге. В мегаполис прибыла представительная делегация деятелей кино Якутии, в том числе режиссеры Степан Бурнашев, Семен Аманатов, Аполлинария Дегтярева, Степан Порядин, Василий Слепцов, Сандал Баишев, актриса Театра «Олонхо» Анастасия Алексеева, глава кинокомпании «Сахафильм» Алексей Егоров, а также заместитель генерального директора Центра поддержки экспорта Республики Саха (Якутия) Николай Саввин.
«Якутское кино, как мы рассчитываем, скоро должно стать известным мировому зрителю. У него есть свой язык, свой стиль. И такие кинофестивали, как FILMART в Гонконге, помогают нам в этом. Корпорация развития Якутии работает по многим направлениям — в первую очередь мы поддерживаем креативные индустрии. И самое главное направление для нас — кино, потому что мы видим его огромный потенциал», — рассказал Гоголев.
Он отметил, что уже в этом году в Республике Саха (Якутия) планируется создать фонд развития якутского кино в размере до 200 миллионов рублей. Также идет создание кинопавильона полного цикла, который будет в городе Якутске. «Мы планируем ввести его в работу в 2032 году. Там будет базироваться наша кинокомпания “Сахафильм”, но мы готовы сотрудничать и с другими кинокомпаниями из любых регионов. И даже те, с кем мы познакомимся на данном форуме, смогут приезжать, снимать кино у нас. Так что кино активно поддерживается правительством Якутии, нашей корпорацией», — подчеркнул собеседник агентства.
30-я Гонконгская международная выставка кино и телевидения FILMART проходит в Гонконге с 17 по 20 марта. В этом году в мероприятии участвуют более 790 экспонентов из 38 стран и регионов, открыто более 30 региональных павильонов.