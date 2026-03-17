Названа причина смерти актера Кларка, сыгравшего в фильме «Назад в будущее»

Американский актер Мэтт Кларк умер из-за осложнений после операции на спине
Мэтт Кларк в фильме «Назад в будущее 3»

Причиной смерти американского актера Мэтта Кларка, который известен своими ролями в вестернах, стали осложнения после операции на спине, сообщило издание TMZ.

Ранее о кончине артиста проинформировал портал The Hollywood Reporter. Кларку было 89 лет. Он умер 15 марта в своем доме в городе Остине (штат Техас).

На счету актера десятки ролей в фильмах и сериалах. Кларк, в частности, сыграл в картине «Жизнь и времена судьи Роя Бина» с Полом Ньюманом. Кроме того, он работал с Джоном Уэйном в «Ковбоях» и с Клинтом Иствудом в ленте «Джози Уэйлс — человек вне закона».

Также артист получил роль бармена в фильме «Назад в будущее 3». Кларк также снялся в сериалах «Грейс в огне», «Бонанза», «Кунг-фу» и «Династия».