Ника Здорик в соцсетях разместила новые фото. Актриса позировала в белых мини-шортах, красной водолазке и в туфлях на шпильках с гетрами в тон наряду. На одних снимках звезда «Ландышей» была запечатлена с укладкой, а на других — с большими бигудями на голове.
Здорик позировала на фоне красной стены, сидя на креслах с бархатной бордовой тканью. В руках она держала газету, на которой красным цветом была выведена цифра 25 — именно столько ей исполнилось 16 марта.
«Ну, привет, мои 25… Все только начинается! Спасибо Богу, спасибо родителям за жизнь. Спасибо тем, кто не мешает. Спасибо тем, кто тихо рядом. Ну, а лучший мой подарочек — это вы. Ну-ка, Ника, давай!» — написала Здорик.
Ника Здорик прославилась благодаря главной роли в сериале «Ландыши. Такая нежная любовь». Премьера многосерийного фильма состоялась 1 января 2025 года.
Актриса сыграла в шоу богатую девушку Катю Орлову, которая осталась без родителей. Вернувшись из Англии в Россию, она оказалась в провинциальном городе, где познакомилась с местным парнем Лехой Данилиным (Сергей Городничий), за которого вышла замуж по расчету.
Сериал так понравился зрителям, что создатели решили снять второй сезон. Он получил название «Ландыши. Вторая весна» и вышел в начале 2026 года.
Ранее Ника Здорик рассказала, как осталась на улице после неудачных отношений.