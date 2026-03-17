Павел Деревянко о Таганроге: «Слишком спокойно, мы это исправим»

Актер Павел Деревянко признался, что планирует организовать несколько мероприятий в своем родном городе Таганроге. Его слова передает kp.ru.
«В Москве много суеты, а в Таганроге спокойно, иногда даже слишком, но… Мы это исправим. У меня есть большое желание сделать для родного города много хорошего», — поделился артист.
Актер хочет организовать семейный фестиваль и субботники.
«Южане — люди заряженные, мощные, с неуемной энергией, и ее нужно направить в правильное русло. Этим и займусь», — подчеркнул артист.
