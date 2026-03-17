17 марта Курту Расселу исполнилось 75 лет. Ему удалось пройти путь от детской звезды Disney до культовых персонажей. Джон Карпентер снял его в «Побеге из Лос-Анджелеса» и «Нечто», Квентин Тарантино — в «Омерзительной восьмерке» и «Доказательстве смерти». При этом он сумел не стать заложником одного жанра. Зрители видели любимого актера в совершенно разных амплуа: от злодея-планеты в Marvel до Санта-Клауса на Netflix. Вспоминаем самые необычные факты об одном из главных актеров своего поколения.
Первую роль он получил, желая встретиться с кумирами
Вот только они были не из мира кино. С детства Курт Рассел — огромный фанат бейсбола. В 9 лет он узнал, что его любимые игроки Микки Мэнтл и Роджер Марис снимутся в фильме. Ради встречи с ними он пошел на кастинг. Роль в итоге досталась другому, но зато он прошел пробы на другую картину: «Это случилось на Всемирной ярмарке» (1963).
Так одиннадцатилетний Курт снялся с Элвисом Пресли — в эпизоде, где его персонаж ударяет ногой короля рок-н-ролла. По иронии почти сорок лет спустя, в картине «3000 миль до Грейслэнда» (2001), Рассел сам сыграл двойника Пресли. И в самом начале истории мальчик точно так же бьет его по ногам.
Уолт Дисней написал его имя последним
Студия Disney на долгие годы стала для юного артиста вторым домом. В 1966-м, в возрасте 15 лет, он снялся в своем первой диснеевской картине «За мной, парни!». К несчастью, она оказалась последней, вышедшей при жизни легендарного Уолта Диснея. Вскоре мэтр лично подписал с Расселом десятилетний контракт, сделав его одной из главных звезд студии в 1970-е. Всего герой нашего материала снялся в двенадцати работах Disney. А когда основатель студии умер в декабре 1966-го, у него нашли клочок бумаги с его последней записью — там было написано «Курт Рассел».
Мог стать Ханом Соло или Люком Скайуокером
В 1976-м наш юбиляр пробовался сразу на две роли в культовой работе Джорджа Лукаса — Хана Соло и Люка Скайуокера. Запись тех проб и сейчас можно посмотреть в открытом доступе. Вполне возможно, что Курт в итоге был бы утвержден. Но Лукас никак не мог определиться с составом, а актеру одновременно предлагали ведущую роль в телевизионном вестерне «В поисках приключений». Устав от ожидания, он прямо спросил режиссера, планирует ли тот вообще его снимать. Лукас вновь не смог дать окончательный ответ, и Рассел выбрал сериал. В результате оба главных персонажа «Звездных войн» достались другим: Харрисону Форду и Марку Хэмиллу.
Метания между кино и спортом
Отец Рассела играл в бейсбол-лиге и был владельцем команды. В начале 1970-х, будучи уже состоявшимся актером, Курт подписал контракт с фарм-клубом. Несколько сезонов он провел в низших лигах, выступая на позиции второго бейсмена, в том числе в команде своего отца — Portland Mavericks.
В 1973-м выступая за «Эль-Пасо Сан Кингз», он получил тяжелую травму плеча. С тех пор вопрос о выборе «кино или спорт» даже не стоял. Уже через шесть лет, сыграв Элвиса Пресли в одноименном телефильме Джона Карпентера, он получил свою первую номинацию на «Эмми».
В тайне снял фильм
Вестерн «Тумстоун: Легенда Дикого Запада» (1993) вышел за авторством Джорджа Пана Косматоса — но на самом деле именно Рассел управлял всем съемочным процессом. Когда первого режиссера Кевина Жарра уволили спустя месяц после начала съемок из-за срыва графика, актер сам обеспечил финансирование картины и вызвался де-факто руководить ею. При этом официально закрепить за собой новый статус он отказался.
По его воспоминаниям, каждый вечер он приходил к Косматосу в номер и передавал список планируемых сцен на следующий день. Более того, у них был уговор: пока постановщик жив, это будут скрывать. После его смерти в 2005-м, все узнали об истинной роли Рассела в проекте.
Cообщил об НЛО и забыл об этом на два года
13 марта 1997-го актер летел на частном самолете со своим пасынком Оливером Хадсоном. Недалеко от Финикса они внезапно увидели шесть огней в форме буквы V. Рассел сообщил об увиденном диспетчерам аэропорта и больше не думал о произошедшем. Оказалось, что его звонок стал первым задокументированным сообщением о знаменитых «Огнях Финикса» — одного из самых масштабных массовых наблюдений НЛО в истории. Об этом он узнал совершенно случайно, когда два года спустя Голди Хоун смотрела дома документалку об этом инциденте.
Сорок с лишним лет вместе без штампа в паспорте
Про их союз с актрисой Голди Хоун можно снимать отдельную ленту. Они познакомились еще в 1966-м на съемках музыкального фильма Disney. Но в тот момент никто из них еще не думал об отношениях. В первую очередь из-за ощутимой разницы в возрасте — ей было уже двадцать один, а ему только шестнадцать. Однако, видимо, их история была предначертана заранее. Через 17 лет, в 1983-м на площадке «Пересменки», они встретились вновь и на этот раз сошлись. С тех пор они ни разу не расставались. Рассел воспитывал детей Хоун от первого брака — Оливера и Кейт Хадсон. В 1986-м у пары родился совместный сын Уайатт.
Удивительно, но за сорок с лишним лет вместе они так и не поженились. Более того, и не собираются — это принципиальная позиция. Оба считают, что штамп в паспорте никак не влияет на крепость чувств. На церемонии «Аллеи славы» в 2017-м Рассел трогательно обратился к своей второй половинке: «Тебе я обязан своей замечательной жизнью. Проще говоря, Голди, я дорожу тобой. Все звезды на небе или на бульваре не сравнятся с этим».
Подарок на день рождения Чарльзу Бронсону
Напоследок, расскажем историю, которая способна растрогать любого. Когда Рассел был ребенком, он снимался в одном сериале с Чарльзом Бронсоном. Узнав, когда у того день рождения, мальчик купил подарок и вручил его знаменитости. Бронсон принял его, но просто ушел, не сказав ни слова. Совсем еще юный актер сильно расстроился. Он решил, что ошибся с выбором. Но позже Бронсон объяснил, в чем дело: он вырос в нищете, и это был первый подарок на день рождения, который ему когда-либо кто-то дарил. Он просто не смог сдержать чувств от поступка юного Рассела.