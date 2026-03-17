Про их союз с актрисой Голди Хоун можно снимать отдельную ленту. Они познакомились еще в 1966-м на съемках музыкального фильма Disney. Но в тот момент никто из них еще не думал об отношениях. В первую очередь из-за ощутимой разницы в возрасте — ей было уже двадцать один, а ему только шестнадцать. Однако, видимо, их история была предначертана заранее. Через 17 лет, в 1983-м на площадке «Пересменки», они встретились вновь и на этот раз сошлись. С тех пор они ни разу не расставались. Рассел воспитывал детей Хоун от первого брака — Оливера и Кейт Хадсон. В 1986-м у пары родился совместный сын Уайатт.