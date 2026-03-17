Необыкновенный Курт Рассел: интересные факты о звезде «Омерзительной восьмерки»

Голливудская карьера длиной в шесть десятилетий, культовые роли и неожиданные подробности биографии — от спорта до НЛО. И все это несравненный Курт Рассел
Глеб Мантров
Автор Кино Mail
17 марта Курту Расселу исполнилось 75 лет. Ему удалось пройти путь от детской звезды Disney до культовых персонажей. Джон Карпентер снял его в «Побеге из Лос-Анджелеса» и «Нечто», Квентин Тарантино — в «Омерзительной восьмерке» и «Доказательстве смерти». При этом он сумел не стать заложником одного жанра. Зрители видели любимого актера в совершенно разных амплуа: от злодея-планеты в Marvel до Санта-Клауса на Netflix. Вспоминаем самые необычные факты об одном из главных актеров своего поколения.

Первую роль он получил, желая встретиться с кумирами

Кадр из фильма «Это случилось на Всемирной ярмарке»
Кадр из фильма «Это случилось на Всемирной ярмарке»

Вот только они были не из мира кино. С детства Курт Рассел — огромный фанат бейсбола. В 9 лет он узнал, что его любимые игроки Микки Мэнтл и Роджер Марис снимутся в фильме. Ради встречи с ними он пошел на кастинг. Роль в итоге досталась другому, но зато он прошел пробы на другую картину: «Это случилось на Всемирной ярмарке» (1963). 

Так одиннадцатилетний Курт снялся с Элвисом Пресли — в эпизоде, где его персонаж ударяет ногой короля рок-н-ролла. По иронии почти сорок лет спустя, в картине «3000 миль до Грейслэнда» (2001), Рассел сам сыграл двойника Пресли. И в самом начале истории мальчик точно так же бьет его по ногам.

Уолт Дисней написал его имя последним

Кадр из фильма «Высший пилотаж»
Кадр из фильма «Высший пилотаж»

Студия Disney на долгие годы стала для юного артиста вторым домом. В 1966-м, в возрасте 15 лет, он снялся в своем первой диснеевской картине «За мной, парни!». К несчастью, она оказалась последней, вышедшей при жизни легендарного Уолта Диснея. Вскоре мэтр лично подписал с Расселом десятилетний контракт, сделав его одной из главных звезд студии в 1970-е. Всего герой нашего материала снялся в двенадцати работах Disney. А когда основатель студии умер в декабре 1966-го, у него нашли клочок бумаги с его последней записью — там было написано «Курт Рассел». 

Мог стать Ханом Соло или Люком Скайуокером

Кадр из сериала «В поисках приключений»
Кадр из сериала «В поисках приключений»

В 1976-м наш юбиляр пробовался сразу на две роли в культовой работе Джорджа Лукаса — Хана Соло и Люка Скайуокера. Запись тех проб и сейчас можно посмотреть в открытом доступе. Вполне возможно, что Курт в итоге был бы утвержден. Но Лукас никак не мог определиться с составом, а актеру одновременно предлагали ведущую роль в телевизионном вестерне «В поисках приключений». Устав от ожидания, он прямо спросил режиссера, планирует ли тот вообще его снимать. Лукас вновь не смог дать окончательный ответ, и Рассел выбрал сериал. В результате оба главных персонажа «Звездных войн» достались другим: Харрисону Форду и Марку Хэмиллу. 

Метания между кино и спортом

Кадр из фильма «Элвис»
Кадр из фильма «Элвис»

Отец Рассела играл в бейсбол-лиге и был владельцем команды. В начале 1970-х, будучи уже состоявшимся актером, Курт подписал контракт с фарм-клубом. Несколько сезонов он провел в низших лигах, выступая на позиции второго бейсмена, в том числе в команде своего отца — Portland Mavericks.

В 1973-м выступая за «Эль-Пасо Сан Кингз», он получил тяжелую травму плеча. С тех пор вопрос о выборе «кино или спорт» даже не стоял. Уже через шесть лет, сыграв Элвиса Пресли в одноименном телефильме Джона Карпентера, он получил свою первую номинацию на «Эмми».

В тайне снял фильм

Кадр из фильма «Тумстоун: Легенда Дикого Запада»
Кадр из фильма «Тумстоун: Легенда Дикого Запада»

Вестерн «Тумстоун: Легенда Дикого Запада» (1993) вышел за авторством Джорджа Пана Косматоса — но на самом деле именно Рассел управлял всем съемочным процессом. Когда первого режиссера Кевина Жарра уволили спустя месяц после начала съемок из-за срыва графика, актер сам обеспечил финансирование картины и вызвался де-факто руководить ею. При этом официально закрепить за собой новый статус он отказался. 

По его воспоминаниям, каждый вечер он приходил к Косматосу в номер и передавал список планируемых сцен на следующий день. Более того, у них был уговор: пока постановщик жив, это будут скрывать. После его смерти в 2005-м, все узнали об истинной роли Рассела в проекте.

Cообщил об НЛО и забыл об этом на два года

Кадр из фильма «Нечто»
Кадр из фильма «Нечто»

13 марта 1997-го актер летел на частном самолете со своим пасынком Оливером Хадсоном. Недалеко от Финикса они внезапно увидели шесть огней в форме буквы V. Рассел сообщил об увиденном диспетчерам аэропорта и больше не думал о произошедшем. Оказалось, что его звонок стал первым задокументированным сообщением о знаменитых «Огнях Финикса» — одного из самых масштабных массовых наблюдений НЛО в истории. Об этом он узнал совершенно случайно, когда два года спустя Голди Хоун смотрела дома документалку об этом инциденте.

Сорок с лишним лет вместе без штампа в паспорте

Голди Хоун и Курт Рассел
Голди Хоун и Курт РасселИсточник: Rex / Fotodom.ru

Про их союз с актрисой Голди Хоун можно снимать отдельную ленту. Они познакомились еще в 1966-м на съемках музыкального фильма Disney. Но в тот момент никто из них еще не думал об отношениях. В первую очередь из-за ощутимой разницы в возрасте — ей было уже двадцать один, а ему только шестнадцать. Однако, видимо, их история была предначертана заранее. Через 17 лет, в 1983-м на площадке «Пересменки», они встретились вновь и на этот раз сошлись. С тех пор они ни разу не расставались. Рассел воспитывал детей Хоун от первого брака — Оливера и Кейт Хадсон. В 1986-м у пары родился совместный сын Уайатт.

Удивительно, но за сорок с лишним лет вместе они так и не поженились. Более того, и не собираются — это принципиальная позиция. Оба считают, что штамп в паспорте никак не влияет на крепость чувств. На церемонии «Аллеи славы» в 2017-м Рассел трогательно обратился к своей второй половинке: «Тебе я обязан своей замечательной жизнью. Проще говоря, Голди, я дорожу тобой. Все звезды на небе или на бульваре не сравнятся с этим».

Подарок на день рождения Чарльзу Бронсону

Напоследок, расскажем историю, которая способна растрогать любого. Когда Рассел был ребенком, он снимался в одном сериале с Чарльзом Бронсоном. Узнав, когда у того день рождения, мальчик купил подарок и вручил его знаменитости. Бронсон принял его, но просто ушел, не сказав ни слова. Совсем еще юный актер сильно расстроился. Он решил, что ошибся с выбором. Но позже Бронсон объяснил, в чем дело: он вырос в нищете, и это был первый подарок на день рождения, который ему когда-либо кто-то дарил. Он просто не смог сдержать чувств от поступка юного Рассела.