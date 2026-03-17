Питт просит суд о допросе российского олигарха Шефлера в рамках «войны с Джоли»

Голливудский актер Брэд Питт попросил суд о допросе российского олигарха Юрия Шефлера (включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом сообщает TMZ со ссылкой на соответствующий документ.
Согласно судебным бумагам, оказавшимся в распоряжении издания, артист попросил судью заставить бизнесмена заочно дать показания в рамках продолжающейся судебной войны за принадлежавшую супругам винодельню.
Актер утверждает, что Шефлер отказывался давать показания. Однако, по информации Питта, сделка была организована и закрыта по указанию олигарха.
Предположительно, Шефлер возражал против этого допроса отчасти на том основании, что проживает в Швейцарии. При этом команда Питта нашла электронные письма, показывающие, что Джоли и Юрий Шефлер находились в прямом контакте по поводу покупки винодельни.
