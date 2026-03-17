Стали известны детали развода Джессики Альбы после 16 лет брака

Джессика Альба и ее экс-супруг Кэш Уоррен добились совместной опеки над детьми после развода, сообщает Page Six. Они также разделят все совместно нажитое имущество пополам, а еще каждый из супругов имеет право на половину дохода от проектов, в которых они участвовали, находясь в браке. Кэш, помимо прочего, получит 50% акций компании Альбы The Honest Company.
Кроме того, ни актриса, ни ее бывший муж не будут выплачивать друг другу алименты. Однако самое удивительное не это.
Оказывается, в документах о разводе Джессики и Кэша отдельным пунктом вынесен запрет на обсуждение каких-либо деталей бракоразводного процесса и прочих судебных разбирательств при несовершеннолетних детях, которых у них трое — дочери Онор и Хевен, а также сын Хейс.
