Стали известны детали развода Джессики Альбы после 16 лет брака

Джессике Альбе и Кэшу Уоррену запрещено обсуждать развод при детях
Джессика Альба с мужем Кэшем Уорреном
Джессика Альба с мужем Кэшем УорреномИсточник: Rex / Fotodom.ru

Джессика Альба и ее экс-супруг Кэш Уоррен добились совместной опеки над детьми после развода, сообщает Page Six. Они также разделят все совместно нажитое имущество пополам, а еще каждый из супругов имеет право на половину дохода от проектов, в которых они участвовали, находясь в браке. Кэш, помимо прочего, получит 50% акций компании Альбы The Honest Company.

Кроме того, ни актриса, ни ее бывший муж не будут выплачивать друг другу алименты. Однако самое удивительное не это.

Источник: Rex / Fotodom.ru

Оказывается, в документах о разводе Джессики и Кэша отдельным пунктом вынесен запрет на обсуждение каких-либо деталей бракоразводного процесса и прочих судебных разбирательств при несовершеннолетних детях, которых у них трое — дочери Онор и Хевен, а также сын Хейс.

Ранее Джессика Альба прилетела с 14-летней дочерью в Милан.