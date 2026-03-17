Стали известны детали развода Джессики Альбы после 16 лет брака

Джессика Альба и ее экс-супруг Кэш Уоррен добились совместной опеки над детьми после развода, сообщает Page Six. Они также разделят все совместно нажитое имущество пополам, а еще каждый из супругов имеет право на половину дохода от проектов, в которых они участвовали, находясь в браке. Кэш, помимо прочего, получит 50% акций компании Альбы The Honest Company.