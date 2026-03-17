Илья Любимов ответил на обвинения в абьюзе со стороны поклонников

Актер Илья Любимов часто исполняет роли отрицательных персонажей, из-за чего поклонники и зрители иногда считают, что сам артист властный и жесткий абьюзер. Ему даже дали соответствующее прозвище — «мужчина демонической внешности». В беседе с Леди Mail артист прокомментировал подобные заявления в интернете.
Он признал, что этот образ связан лишь с внешностью. По словам Любимова, он был бы не против обладать властностью, жесткостью и доминантностью — артист считает, что людям с такими качествами проще жить и игнорировать чужое мнение. Однако, как подчеркнул актер, этих черт у него нет.
«Мой такой образ — это только внешность и умение подать себя в определенном ключе, что, в конечном итоге, является частью моей работы», — отметил Илья.
Артист призвал тех, кто его так называет, отыскать русский аналог слова «абьюзер». По его словам, использование подобных англицизмов ограничивает мышление и подменяет глубокий анализ отношений навешиванием ярлыков.
«Я, на самом деле, только вот сейчас, от вас, узнал что меня считают абьюзером, потому что комментарии в интернете о себе не читаю. И для начала хотел бы посоветовать всем меня так называющим найти эквивалент слова абьюзер в русском языке. Потому что на самом деле употребляющие это слово лишь путают себя, ведь смотреть на отношения в ключе названий некоторых фильмов, как, например, "Газовый свет", давшего жизнь слову "газлайтинг" и иных подобных англицизмов, это значит ограничивать себя и лишать возможности рассуждать пространственно», — подчеркнул актер.
