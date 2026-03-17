«Великая»: 89-летнюю Аллу Демидову отметили призом за лучшую женскую роль

Народной артистке присудили награду за работу в документальной ленте «Величие отсутствия»
Алла Демидова
Алла ДемидоваИсточник: PersonaStars

16 марта в Ханты-Мансийске завершился XXIV Международный фестиваль кинодебютов «Дух огня». На торжественной церемонии закрытия вручили призы самым ярким участникам конкурсных программ.

Приз имени Александра Абдулова за лучшую женскую роль присудили 89-летней Алле Демидовой за документальную ленту «Величие_отсутствия». Картина исследует творческий путь артистки и пытается ответить на вопрос, что остается после актера.

Кадр из фильма «Величие_отсутствия».
Кадр из фильма «Величие_отсутствия».

Объявляя победительницу, член жюри российского конкурса Леонид Ярмольник выразил свое восхищение Демидовой: «Любое появление этой актрисы на экране — уже большое художественное событие. Эта актриса — достояние, культурный код нашей страны».

Ярмольник признался, что ему очень повезло восемь лет работать с Аллой Демидовой в московском Театре на Таганке. «Она неповторима, она великая актриса, украшение и в каком-то смысле оправдание тому, чем мы все занимаемся».

Сама артистка не смогла приехать в Ханты-Мансийск. Приз за нее получали режиссеры картины София Федорова и Никита Добрынин.