«Великая»: 89-летнюю Аллу Демидову отметили призом за лучшую женскую роль

16 марта в Ханты-Мансийске завершился XXIV Международный фестиваль кинодебютов «Дух огня». На торжественной церемонии закрытия вручили призы самым ярким участникам конкурсных программ.
Приз имени Александра Абдулова за лучшую женскую роль присудили 89-летней Алле Демидовой за документальную ленту «Величие_отсутствия». Картина исследует творческий путь артистки и пытается ответить на вопрос, что остается после актера.
Объявляя победительницу, член жюри российского конкурса Леонид Ярмольник выразил свое восхищение Демидовой: «Любое появление этой актрисы на экране — уже большое художественное событие. Эта актриса — достояние, культурный код нашей страны».
Ярмольник признался, что ему очень повезло восемь лет работать с Аллой Демидовой в московском Театре на Таганке. «Она неповторима, она великая актриса, украшение и в каком-то смысле оправдание тому, чем мы все занимаемся».
Сама артистка не смогла приехать в Ханты-Мансийск. Приз за нее получали режиссеры картины София Федорова и Никита Добрынин.