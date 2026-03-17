Кит Урбан «убит горем» из-за пренебрежительного отношения старшей дочери

В мартовском номере австралийского издания Elle 17‑летняя модель дала интервью, в котором не упомянула своего отца‑рокера, но тепло отозвалась о матери. Сандей назвала Николь одним из главных источников вдохновения в своей творческой жизни. Девушка подчеркнула, что Кидман сыграла решающую роль в том, что она заинтересовалась модельным бизнесом: в детстве актриса водила ее на фотосессии.