Кит Урбан «убит горем» из-за пренебрежительного отношения старшей дочери

После того, как Кит Урбан и Николь Кидман объявили о расторжении своего 19‑летнего брака в сентябре, музыканта не видели вместе с дочерьми. Как сообщает New Idea, Кит «убит горем» из‑за того, что его старшая наследница Сандей Роуз перестала с ним общаться.
В мартовском номере австралийского издания Elle 17‑летняя модель дала интервью, в котором не упомянула своего отца‑рокера, но тепло отозвалась о матери. Сандей назвала Николь одним из главных источников вдохновения в своей творческой жизни. Девушка подчеркнула, что Кидман сыграла решающую роль в том, что она заинтересовалась модельным бизнесом: в детстве актриса водила ее на фотосессии.
Инсайдер сообщил, что Урбан «просто оцепенел» из‑за очевидного пренебрежения со стороны дочери в этом интервью. «Кит не знает, что сказать, но пытается держаться молодцом. Он понимает, что нужно набраться терпения; однако этот последний удар — столь публичный, зафиксированный черным по белому — поставил его в тупик», — передал источник.
