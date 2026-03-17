Звезда «Великолепного века» призналась, что любит русский язык

Мерьем Узерли рассказала, что умеет читать по-русски
Мерьем УзерлиИсточник: Legion-Media.ru

Мерьем Узерли, известная российским зрителям по роли Хюррем-султан в сериале «Великолепный век», стала гостьей шоу российского журналиста и телеведущего Алеко. Во время беседы он подарил актрисе халву в шоколадной глазури, и этот момент неожиданно превратился в небольшую демонстрацию ее знаний русского языка.

Мерьем Узерли в сериале «Великолепный век»Источник: Legion-Media.ru

Приняв угощение, Мерьем вслух прочитала название лакомства по‑русски. Ведущий заметил, что она уверенно узнает буквы, и удивился, насколько хорошо актриса ориентируется в языке. Узерли объяснила, что изучала русский в школе, после чего начала вслух перечислять буквы алфавита.

«Это было очень давно. Я почти все забыла, и мне очень жаль, потому что я люблю русский язык, и Москву, и Россию. Я могу читать на русском, но я не понимаю значения, к сожалению. Но, конечно, здесь я поняла слово “шоколад”», — сообщила артистка.

Накануне Мерьем Узерли объяснила, почему ушла из сериала из «Великолепного века» на пике популярности. Актриса назвала несколько причин: беременность, профессиональное выгорание и ощущение, что она теряет себя в профессии.