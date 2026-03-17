Первый сезон сериала «Грызня» стал феноменом 2023 года: история о том, как дорожный конфликт между неудачливым подрядчиком Дэнни Чо (Стивен Ян) и успешной предпринимательницей Эми Лау (Али Вонг) перерос в войну на уничтожение, собрала восемь номинаций на «Эмми» и пять побед, включая статуэтку за лучший мини-сериал. Создатель шоу Ли Сон-джин, известный по работе над «Силиконовой долиной», изначально не планировал продолжения, но успех проекта и богатство заложенной в названии метафоры («грызня» как универсальный конфликт) убедили Netflix превратить историю в антологию. Теперь, когда выйдет второй сезон сериала «Грызня», зрителей ждет совершенно новая глава — с новыми героями, новыми обидами и, судя по тизеру, с не меньшим накалом страстей.