Первый сезон сериала «Грызня» стал феноменом 2023 года: история о том, как дорожный конфликт между неудачливым подрядчиком Дэнни Чо (Стивен Ян) и успешной предпринимательницей Эми Лау (Али Вонг) перерос в войну на уничтожение, собрала восемь номинаций на «Эмми» и пять побед, включая статуэтку за лучший мини-сериал. Создатель шоу Ли Сон-джин, известный по работе над «Силиконовой долиной», изначально не планировал продолжения, но успех проекта и богатство заложенной в названии метафоры («грызня» как универсальный конфликт) убедили Netflix превратить историю в антологию. Теперь, когда выйдет второй сезон сериала «Грызня», зрителей ждет совершенно новая глава — с новыми героями, новыми обидами и, судя по тизеру, с не меньшим накалом страстей.
Когда выйдет 2-й сезон сериала «Грызня»
Стриминговый гигант Netflix закрепил дату в календаре всех поклонников качественных драмеди: премьера второго сезона состоится 16 апреля 2026 года. В этот день на платформе станут доступны все восемь эпизодов одновременно — никаких мучительных еженедельных ожиданий, только погружение в пучину нового конфликта в любое удобное время. Анонс был подкреплен выходом тизер-трейлера в начале марта 2026 года, который подтвердил: тон задан, ставки высоки, а актерский состав способен передать напряжение даже без единого слова. Первый сезон вышел весной 2023 года и мгновенно стал культовым, так что трехлетнее ожидание продолжения должно окупиться сполна.
Кто снимается во 2-м сезоне сериала «Грызня»
Создатели подошли к кастингу с амбицией превзойти первый сезон, и им это, кажется, удалось. Вместо Али Вонг и Стивена Яна (которые, кстати, выступили сопродюсерами продолжения), мы увидим звездный квартет, способный украсить любой серьезный кинопроект.
Оскар Айзек («Дюна», «Лунный рыцарь») исполнит роль Джоша Мартина, генерального менеджера элитного загородного клуба.
Кэри Маллиган («Девушка, подающая надежды», «Солтберн») сыграет Линдси Крейн-Мартин, его супругу, чей брак с Джошем трещит по швам.
Чарльз Мелтон («Май декабрь») перевоплотится в Остина Дэвиса, амбициозного персонального тренера, работающего в клубе.
Кэйли Спэни («Присцилла: Элвис и я», «Чужой: Ромул») предстанет в образе Эшли Миллер, невесты Остина.
Но и это еще не все. К основному составу присоединились звезды корейского кино: Юн Е-чжон (оскароносная роль в «Минари») и Сон Кан-хо (мировая слава после «Паразитов»). Компанию им составят Чан Со-ен, Уильям Фихтнер и Микаэла Хувер. Как видите, география и масштаб талантов впечатляют — Ли Сон-джин собирает под знаменами «Грызни» поистине интернациональный актерский ансамбль.
О чем будет 2-й сезон сериала «Грызня»
Если первый сезон исследовал классовую ненависть и экзистенциальную пустоту через призму дорожного конфликта, то новая глава переносит действие в замкнутую экосистему богатства и привилегий — элитный загородный клуб. В центре сюжета — две пары из разных поколений. Молодые сотрудники клуба Остин и Эшли случайно становятся свидетелями пугающей, взрывоопасной ссоры между своим боссом Джошем Мартином и его женой Линдси. То, что начинается как неловкий момент, запускает цепь интриг, шантажа и токсичного противостояния, которые грозят уничтожить жизни всех участников.
Над всей этой историей, как дамоклов меч, нависает фигура председательницы Пак — корейской миллиардерши, владелицы клуба, которая отчаянно пытается замять скандал, связанный с ее вторым мужем, доктором Кимом. Одобрение этой женщины становится призом, за который борются обе пары, и цена этого одобрения может оказаться непомерно высокой. Это история о том, как любовь и ненависть, опыт и легкомыслие, бытовые трудности и безграничный оптимизм сталкиваются в замкнутом пространстве, где у всех есть что терять.
Интересные факты о 2-м сезоне сериала «Грызня»
Пока мы ждем премьеру, самое время вооружиться деталями, которые сделают просмотр еще увлекательнее. За кулисами нового сезона скрывается немало любопытного.
Первый сезон задумывался как законченный мини-сериал, но успех и богатый потенциал конфликта как универсальной темы убедили создателей превратить «Грызню» в антологию. Каждый новый сезон будет рассказывать самостоятельную историю с новыми героями, которых объединяет только одно — способность превратить мелкую обиду в войну.
Работа над вторым сезоном стартовала в январе 2025 года. Актриса Кэри Маллиган первой поделилась этой новостью, отметив, что проект держится в строжайшем секрете: «Если я скажу что-то еще, на моей голове появится лазерный луч».
Ли Сон-джин, создатель и автор сценария первого сезона, лично отвечает за продолжение. Это важный знак качества: его уникальный взгляд на природу человеческой агрессии и абсурдность конфликтов сделал «Грызню» хитом.
Как и первый сезон, продолжение будет состоять из восьми серий, каждая из которых уложится в получасовой формат. Это идеальная длина для истории, которая держит в напряжении, не давая заскучать.