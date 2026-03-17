«Жемчуг» стал первым российским фильмом, которому официально разрешили съемки внутри легендарного мавзолея Тадж-Махал в Агре. Никогда прежде отечественные кинематографисты не работали в этом сакральном для Индии месте, и продюсеру Сафу Аламу пришлось приложить титанические усилия, чтобы получить это разрешение.

Еще до широкого проката картина получила три награды на фестивале «Окно в Европу»: приз имени Армена Медведева, особое упоминание жюри «За соединение миров» и специальный приз «Окно „ВКонтакте“». При этом, по признанию критиков, фильм снят с довольно скромным размахом, а все индийские эпизоды умещаются буквально в несколько сцен.

Премьерный показ «Жемчуга» на фестивале российского кино в Нью-Дели собирал полные залы два дня подряд. Зрители смотрели фильм даже стоя, что для индийской столицы — показатель неподдельного интереса к совместному проекту.

Режиссер Тинатин Баркалая сознательно ввела в повествование сказочные элементы (например, лису, бегающую по дому), чтобы смягчить жесткую реальность семейной драмы. «Если в фильм не добавить сказку, можно просто сойти с ума», — объясняет постановщица свой творческий метод.

Костюмеры фильма выстроили визуальный ряд героини Светланы Ходченковой вокруг бежево-серой гаммы и бесцветного маникюра, чтобы подчеркнуть ее эмоциональное выгорание. И только ближе к финалу, когда намечается надежда на возрождение чувств, в одежде Елены появляются намеки на цвет.

Для Евгения Цыганова «Жемчуг» стал вторым совместным проектом с режиссером после драмеди «Сказки Гофмана». Тинатин Баркалая отмечает фоменковскую школу актера и его привычку досконально прорабатывать каждую сцену, прежде чем войти в кадр.

Несмотря на богатую фильмографию обоих актеров, для Светланы Ходченковой и Евгения Цыганова «Жемчуг» стал первым опытом столь глубокого погружения в индийскую культуру на съемочной площадке. Ранее они пересекались в сериале «Нежность», но там география была куда скромнее.