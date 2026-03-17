Где снимали фильм «Жемчуг»: Тадж-Махал и другие жемчужины

Когда семейная драма требует подлинности, а режиссерское видение — масштаба, кинематографисты отправляются в путь. Рассказываем, где снимали фильм «Жемчуг»
Никита Шабанов
Автор Кино Mail
Кадр из фильма «Жемчуг»
Кадр из фильма «Жемчуг»

В центре сюжета — Елена (Светлана Ходченкова) и Роман Мухины (Евгений Цыганов), чей двадцатилетний брак давно дал трещину. Ради карьерного роста Роман вынужден удочерить девочку из детского дома в Ханты-Мансийске, и в их жизнь врывается 11-летняя Марта (Дарья Полунеева) — фанатка Болливуда, свято верящая в свое индийское происхождение. Режиссер Тинатин Баркалая, уже работавшая с Цыгановым в «Сказках Гофмана», сплетает бытовую драму с магическим реализмом, а оператор Александр Кузнецов создает визуальный мост между заснеженной Россией и красочной Индией. Именно контраст этих миров и определил уникальную географию съемок. В статье рассказываем, где снимали фильм «Жемчуг», чтобы добиться такого эффекта.

Города, места и локации, где снимали «Жемчуг»

Создатели картины не искали легких путей: вместо павильонных декораций и хромакея они провели съемочную группу через полмира. Холодная Москва, морозный Ханты-Мансийск и знойная Индия — три кита, на которых держится визуальная архитектура фильма. Продюсеры Екатерина Филиппова и Сафу Алам сделали ставку на аутентичность, и этот риск оправдался: картина, уже получившая награды на фестивале «Окно в Европу», дышит подлинностью каждой локации. 

Москва: стеклянный особняк и холод большого города

Кадр из фильма Жемчуг
Кадр из фильма «Жемчуг»

В Москве разворачивается значительная часть драмы — здесь расположен шикарный загородный дом Мухиных, который режиссер превращает в метафору их семейной жизни. Стеклянные стены, минимализм и стерильная чистота интерьеров подчеркивают эмоциональную отстраненность героев. По ночам в этом идеальном пространстве бегает волшебная лиса — элемент сказочного реализма, который Тинатин Баркалая вплела в ткань повествования. Московские локации работают на контрасте: если в столице герои задыхаются от холода отношений, то Индия становится для них обещанием тепла. Хотя в фильме появляются и узнаваемые городские пейзажи, главная столичная локация — этот особняк, где Светлана Ходченкова в бежевых тонах и с бесцветным лаком отчаянно пытается сохранить брак с героем Евгения Цыганова.

Ханты-Мансийск: суровая романтика сибирского севера

Кадр из фильма Жемчуг
Кадр из фильма «Жемчуг»

Здесь начинается путешествие семьи Мухиных и одновременно — путешествие зрителя вглубь сюжета. Съемки в Ханты-Мансийске стали ключевыми для создания образа прежней жизни Марты. Детский дом, заснеженные улицы и типичная архитектура северного города создают контраст, который делает финальное путешествие в Индию таким эмоционально выстраданным. Интересно, что именно на фестивале «Дух огня» в Ханты-Мансийске продюсер Екатерина Филиппова познакомилась с будущим сопродюсером из Индии Сафу Аламом — так морозная сибирская земля стала отправной точкой для этого международного кинопроекта. Съемочная группа работала в реальных локациях, избегая стилизации, что добавило истории подлинной суровости и красоты.

Индия: Дели, Агра и съемки внутри Тадж-Махала

Кадр из фильма Жемчуг
Кадр из фильма «Жемчуг»

Индийская глава «Жемчуга» — это культурный прорыв. Съемки проходили в Дели и Агре, но главное достижение случилось именно в Агре. Продюсер Сафу Алам совершил невозможное: его команда получила разрешение снимать внутри Тадж-Махала. Это первый официальный случай в истории, когда отечественная съемочная группа работала внутри легендарного беломраморного мавзолея.

Для 11-летней Дарьи Полунеевой, исполнительницы роли Марты, индийские съемки стали настоящим приключением. Актриса признается, что ее поразили не только масштабы Тадж-Махала, но и невероятная доброта местных жителей, которые во время съемок эмоциональных сцен пытались утешить плачущую девочку, даже не говоря с ней на одном языке. Кроме Тадж-Махала, съемочная группа работала в Дели, запечатлевая красочные уличные сцены и создавая болливудские танцевальные номера, которых так ждала героиня. Интересно, что, несмотря на ожидания зрителей, Индия в фильме остается скорее метафорой и мечтой, а финальный танцевальный номер становится — кульминацией эмоционального путешествия героев. Это первая официальная копродукция России и Индии, где Россия выступила мажоритарием, и результаты такого сотрудничества, судя по аншлагам на фестивале в Нью-Дели, впечатляют.

Интересные факты о фильме «Жемчуг»

Кадр из фильма Жемчуг
Кадр из фильма «Жемчуг»

История создания «Жемчуга» полна неожиданных поворотов, которые не уступают по драматизму самому фильму. От уникальных разрешений до фестивальных триумфов — собрали для вас самое интересное о картине, которая соединила две кинематографические вселенные.

  • «Жемчуг» стал первым российским фильмом, которому официально разрешили съемки внутри легендарного мавзолея Тадж-Махал в Агре. Никогда прежде отечественные кинематографисты не работали в этом сакральном для Индии месте, и продюсеру Сафу Аламу пришлось приложить титанические усилия, чтобы получить это разрешение.

  • Еще до широкого проката картина получила три награды на фестивале «Окно в Европу»: приз имени Армена Медведева, особое упоминание жюри «За соединение миров» и специальный приз «Окно „ВКонтакте“». При этом, по признанию критиков, фильм снят с довольно скромным размахом, а все индийские эпизоды умещаются буквально в несколько сцен.

  • Премьерный показ «Жемчуга» на фестивале российского кино в Нью-Дели собирал полные залы два дня подряд. Зрители смотрели фильм даже стоя, что для индийской столицы — показатель неподдельного интереса к совместному проекту. 

  • Режиссер Тинатин Баркалая сознательно ввела в повествование сказочные элементы (например, лису, бегающую по дому), чтобы смягчить жесткую реальность семейной драмы. «Если в фильм не добавить сказку, можно просто сойти с ума», — объясняет постановщица свой творческий метод.

  • Костюмеры фильма выстроили визуальный ряд героини Светланы Ходченковой вокруг бежево-серой гаммы и бесцветного маникюра, чтобы подчеркнуть ее эмоциональное выгорание. И только ближе к финалу, когда намечается надежда на возрождение чувств, в одежде Елены появляются намеки на цвет.

  • Для Евгения Цыганова «Жемчуг» стал вторым совместным проектом с режиссером после драмеди «Сказки Гофмана». Тинатин Баркалая отмечает фоменковскую школу актера и его привычку досконально прорабатывать каждую сцену, прежде чем войти в кадр.

  • Несмотря на богатую фильмографию обоих актеров, для Светланы Ходченковой и Евгения Цыганова «Жемчуг» стал первым опытом столь глубокого погружения в индийскую культуру на съемочной площадке. Ранее они пересекались в сериале «Нежность», но там география была куда скромнее.

  • Героиня Дарьи Полунеевой постоянно носит с собой куклу, изображающую звезду Болливуда Митхуна Чакраборти. Она стала символом мечты Марты об Индии и ее биологическом отце. Сама Полунеева признается, что работа с мастерами экрана стала для нее бесценным опытом и настоящим актерским университетом.