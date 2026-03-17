Сестру Тимоти Шаламе заподозрили в неприязни к Кайли Дженнер

На церемонии «Оскар» сестра Тимоти Шаламе, Полин Шаламе, попала в объективы камер в момент, который эксперты сочли холодным и пренебрежительным по отношению к модели Кайли Дженнер. Об этом пишет Page Six.
Специалист по невербальному общению Сьюзан Константин проанализировала кадры с мероприятия. Она заявила, что Полин Шаламе явно заколебалась, когда Дженнер попыталась ее обнять. По словам эксперта, сестра актера «невербально игнорировала» звезду реалити-шоу, демонстрируя «безличное, пренебрежительное и неискреннее» поведение.
«В позах Полин также прослеживалась нерешительность перед тем, как она изобразила фальшивые объятия», — отметила Константин в комментарии для издания. Эту напряженность заметили и зрители в сети. Многие пользователи соцсетей предположили, что Полин Шаламе испытывает явную неприязнь к Кайли Дженнер.
