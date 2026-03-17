Юлия Пересильд в личном блоге поделилась редкими фото со своей мамой Ириной. 41-летняя актриса снялась с родительницей в парных ярко-красных нарядах.
Пересильд и ее матери сделали укладку и нежный макияж. На других фото с ними позировали дочери звезды фильма «Красавица» — 16-летняя Анна Пересильд и 13-летняя Мария Пересильд.
Актриса показала семейные фото в честь дня рождения своей мамы. Ирина Пересильд отмечала его 16 марта.
«Мамуль, будь здорова и счастлива! Пусть каждый год наполняет тебя еще большим счастьем и радостью. Пусть все невзгоды обходят стороной! И жизнь приносит только приятные сюрпризы!» — обратилась звезда к своей маме.
Поклонники комментариях присоединились к поздравлениям и отметили, что женщины семьи Пересильд очень красивые.
«Красавицы», «Любимые, красивые, самые прекрасные», «Здоровья и долголетия вашей маме», «Чудесные женщины», «Красота в генетике», «Поздравляю! Счастья, здоровья, весеннего настроения», «Какие же вы красивые», «Как вы все похожи! Красавицы».
Напомним, Юлия Пересильд родилась в семье иконописца Сергея Пересильда и воспитательницы детского сада Ирины Пересильд. Актрисе было 11 лет, когда погиб ее папа.
Позже мама вышла замуж во второй раз. Своего отчима Сергея артистка считает вторым отцом. Она благодарна ему за то, что он ее вырастил и воспитал.
Ранее Юлия Пересильд с младшей дочерью, мамой и отчимом пришла на премьеру фильма «Красавица».