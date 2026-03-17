Стартовали съемки спортивной драмы, основанной на биографии фигуриста Романа Костомарова. Главную роль в фильме «Костомаров» исполнит Кирилл Зайцев. Супругу Романа, Оксану Домнину, сыграет Анна Снаткина. Режиссером проекта выступает Сарик Андреасян.
Картина расскажет о становлении олимпийского чемпиона, его победах, его любви и о трагических событиях 2023 года, когда фигурист попал в реанимацию с тяжелейшим осложнением после гриппа. После того, как доктора были вынуждены ввести Романа в кому, началась отчаянная борьба медиков, жены и близких за его жизнь.
«Этот фильм охватывает практически весь мой спортивный путь — и период становления, и долгожданную победу на Олимпиаде с Татьяной. Но для меня лично картина не только про спорт. Это про нашу любовь с Оксаной, про детей, про больницу и второе рождение. Здесь есть сцена, которая всегда будет для меня особенной, — первый выход на лед после трагедии. Наш фильм про то, как встать и идти дальше, что бы ни случилось. Если после титров люди почувствуют, что сдаваться никогда нельзя — мы все сделали правильно», — рассказал Роман Костомаров, выступающий продюсером проекта.
Съемки начались в Сочи, где фигурист вернулся на лед в августе 2023 года.
Режиссер Сарик Андреасян рассказал, что в фильме он хочет показать не просто хронику побед фигуриста Романа Костомарова, а честную драму о преодолении. По словам постановщика, для него важно передать боль, страх и надежду человека, оказавшегося на грани, но нашедшего силы вернуться.
«Во время подготовки к роли я пересмотрела огромное количество материалов об Оксане и Романе. Мое сердце разрывалось от того, с чем им пришлось столкнуться. Главным открытием для меня стала личная встреча с ними. То, с каким позитивом они оба относятся к жизни, с какой благодарностью и теплотой смотрят друг на друга — невероятно!» — поделилась Анна Снаткина.
Дистрибьютором фильма выступит компания «Атмосфера кино». Дата выхода драмы в прокат пока неизвестна.