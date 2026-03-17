Зендая назвала фейком свадебные фото со звездой «Человека-паука»

Американская актриса Зендая прокомментировала распространившиеся в соцсетях фотографии, якобы сделанные на ее свадьбе с Томом Холландом. Об этом пишет Rolling Stone.
Знаменитость не сообщила, действительно ли тайно вышла замуж, однако подтвердила, что снимки были созданы с помощью искусственного интеллекта (ИИ).
«Многие в них поверили. Мне говорили: “Ваши свадебные фотографии потрясающие”, а я отвечала, что они не настоящие», — поделилась актриса.
По ее словам, некоторые люди из ее окружения не усомнились в правдивости снимков и обиделись, что их не пригласили на свадьбу.
