Звезда «Не родись красивой» раскрыл секрет крепкого брака с актрисой Вилковой

Актер Илья Любимов заявил, что у него общие банковские счета с женой
Екатерина Вилкова и Илья Любимов на премьере фильма «Огненный мальчик», фото: пресс-служба
Екатерина Вилкова и Илья Любимов на премьере фильма «Огненный мальчик», фото: пресс-служба

Звезда «Не родись красивой» Илья Любимов раскрыл секрет крепкого брака с актрисой Екатериной Вилковой. Он заявил в интервью для Леди Mail, что они все делают вместе. У артистов даже банковские счета общие.

«Секрет крепости семьи состоит в концентрации не на себе, а на объекте своей любви. И главного у нас нет, главный меняется. Тот, кто принимает удачное креативное решение, и становится главным. Более того — бывает, что один что-то придумал, а другой сообразил, как это реализовать. Вообще наше основное достоинство в том, что мы все делаем вместе. У нас нет раздельных банковских счетов, нет зон недосягаемости друг для друга. Мы всегда в доступе, всегда в помощи. Со временем мы перестали ссориться. У нас и раньше-то почти не было размолвок, а если они и случались, то были короткими и быстро разрешались», — поделился актер.

Источник: Газета.Ру

Ранее Екатерина Вилкова показала дочь от Ильи Любимова.