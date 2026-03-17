Премьера киноверсии мюзикла «Принц и нищий» прошла в Москве

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Премьера киноверсии музыкального спектакля «Принц и нищий», поставленного по мотивам одноименного романа Марка Твена, состоялась в киноцентре «Октябрь» в Москве, передает корреспондент ТАСС. Показ прошел в рамках третьего сезона проекта «Театр в кино».
«Киноверсия мюзикла “Принц и нищий” “Театра Терезы Дуровой” — это захватывающая история, которая поднимает темы справедливости, дружбы и ответственности, оставаясь при этом ярким семейным зрелищем с живой музыкой и масштабными декорациями. Неоднократно экранизированная история о том, как принц Эдвард и нищий Том Кенти меняются местами и проживают жизнь друг друга, станет идеальным выбором для семейного похода в кино», — сказала куратор проекта Екатерина Жутаутайте.
Мюзикл рассказывает историю, происходящую в Лондоне XVI века. По сюжету нищий мальчик Том Кенти случайно оказывается во дворце и знакомится с наследником престола Эдвардом. Похожих как две капли воды мальчиков захватывает идея поменяться местами, чтобы узнать жизнь друг друга — принц оказывается среди бедняков, а нищий примеряет роль наследника престола.
Постановку создала режиссер народная артистка РФ Тереза Дурова. Музыку к спектаклю написал композитор Максим Гуткин, пьесу — драматург Артем Абрамов, тексты песен — поэт Андрей Усачев.
Проект «Театр в кино» реализуется телеканалом «Россия-Культура» совместно с ведущими российскими театрами и направлен на трансляцию театральных постановок на больших экранах кинотеатров по всей стране.