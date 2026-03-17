Франшиза про нашествие хищных инопланетян, чувствительных к звукам, стартовала в 2018 году. В нее входят три фильма: «Тихое место» и «Тихое место 2», поставленные Красински, и приквел «Тихое место: День первый» Майкла Сарноски. Эти три фильма собрали в общей сложности 900 миллионов долларов.