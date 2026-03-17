Эмили Блант и Киллиан Мерфи будут спасаться от монстров в «Тихом месте 3»

Звездные актеры вновь появятся на экране в третьей части популярного хоррора Джона Красински
Эмили Блант и Киллиан Мерфи
Эмили Блант и Киллиан МерфиИсточник: Legion-Media.ru

Актеры Эмили Блант и Киллиан Мерфи официально подтвердили участие в фильме «Тихое место 3». Об этом объявил в соцсетях Джон Красински, который возвращается в проект в качестве сценариста, продюсера и режиссера.

Эмили Блант и Киллиан Мерфи уже встречались на съемочной площадке. Актеры снимались вместе в «Тихом месте 2», а в масштабном фильме Кристофера Нолана «Оппенгеймер» они сыграли супружескую пару.

Кадр из фильма «Оппенгеймер»
Кадр из фильма «Оппенгеймер»

В актерский состав «Тихого места 3» также войдут Миллисент Симмондс, Ноа Джуп, Джек О’Коннелл, Джейсон Кларк и Кэти О’Брайан. Мировая премьера третьей части популярной хоррор-франшизы состоится 30 июля 2027 года.

Разрабатывает проект компания Sunday Night Productions, принадлежащая Красински и Эллисон Сигер. В создании фильма поучаствует также Platinum Dunes.

Сюжет третьей главы пока держится в секрете, но наверняка там будут фигурировать инопланетные существа с острым слухом и люди, которым придется спасаться от них, разговаривая очень тихо.

Франшиза про нашествие хищных инопланетян, чувствительных к звукам, стартовала в 2018 году. В нее входят три фильма: «Тихое место» и «Тихое место 2», поставленные Красински, и приквел «Тихое место: День первый» Майкла Сарноски. Эти три фильма собрали в общей сложности 900 миллионов долларов.

Ранее Киллиан Мерфи рассказал, как относится к культовой стрижке своего героя Томаса Шелби из «Острых козырьков».