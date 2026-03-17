Тейяна Тейлор поссорилась с охранником на церемонии вручения «Оскара»

Тейяна Тейлор вступила в конфликт с охранником после окончания церемонии вручения премии «Оскар» 2026 года, в ходе которого, по словам актрисы, тот толкнул ее. На видео, опубликованном в социальных сетях, 35-летняя Тейлор кричит на человека за кадром, пока гости покидают театр Dolby в Лос-Анджелесе. «Потому что ты мужчина и поднимаешь руку на женщину! Ты очень груб», — слышно, как говорит актриса на видео.
«Он буквально толкнул меня… Не толкай меня. Не трогай меня. Не пихай меня», — обратилась знаменитость к другим гостям, которые подошли к ней, чтобы помочь уладить конфликт. Одна из женщин на видео также обращается к человеку за кадром: «Это было неуместно».
Позже вечером Тейлор рассказала TMZ об инциденте. Она заверила поклонников, что конфликт разрешился и у нее уже все хорошо, однако отметила, что охранник был неправ и слишком много себе позволил. «Всегда случаются подобные ситуации. Но все в порядке. Я счастлива», — заключила актриса.
