Федор Бондарчук получил приз президента фестиваля кинодебютов «Дух огня»

Награду вручил президент фестиваля, сербский режиссер Эмир Кустурица
Эмир Кустурица и Федор Бондарчук
Эмир Кустурица и Федор Бондарчук

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 марта. /ТАСС/. Актер, режиссер и продюсер Федор Бондарчук удостоен приза президента Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня» «за поддержание творческого огня в российском кинематографе», передает корреспондент ТАСС. Торжественная церемония закрытия проходит в концертно-театральном центре «Югра-классик».

Приз вручил президент фестиваля, сербский режиссер Эмир Кустурица.

«Для меня большая честь получить этот приз из рук моего дорогого друга, великого мастера в истории. Я счастлив, что российские паралимпийцы выходят на Олимпиаду под российским флагом, и там звучит российский гимн. Я счастлив, что не отменили венецианскую биеннале. И я благодарен всем международным участникам и международному жюри “Духа огня” за то, что они приехали в Россию, в Ханты-Мансийск», — сказал Бондарчук, получая награду.

Федор Бондарчук на премьере фильма «Буратино», фото: пресс-служба
Федор Бондарчук на премьере фильма «Буратино», фото: пресс-служба

Специальный приз соорганизатора фестиваля компании «Газпром нефть» «За сохранение культурных традиций» получила картина Антона Мамыкина «Космос засыпает». Приз коммуникационного партнера кинофестиваля, Фонда Росконгресс, был вручен индийско-корейской картине «Форма Момо» режиссера Трибени Рай.

О кинофестивале

Кинофестиваль «Дух огня» — крупнейшая в России международная площадка для кинодебютов начинающих режиссеров. В 2002 году народный артист РФ кинорежиссер Сергей Соловьев выступил инициатором создания данного мероприятия в Ханты-Мансийске и являлся его бессменным президентом до своей смерти 13 декабря 2021 года. С 2022 года президентом фестиваля стал Кустурица.

Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры РФ, правительства Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и компании «Газпром нефть».