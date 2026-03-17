Приз за лучшую мужскую роль на «Духе огня» забрал Марк Эйдельштейн

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 марта. /ТАСС/. Российский актер Марк Эйдельштейн получил приз им. Александра Абдулова за лучшую мужскую роль на XXIV Международном фестивале кинодебютов «Дух огня», передает корреспондент ТАСС. Торжественная церемония закрытия проходит в концертно-театральном центре «Югра-классик».
«Я поздравляю ваш город с тем, что этот фестиваль есть. Я поздравляю всех своих коллег с праздником, который устраивает нам этот город. Что касается Марка Эдгарштейна, я ему сегодня звонил, к сожалению, он не достал билеты, чтобы приехать к нам сегодня», — сказал член жюри российского конкурса Леонид Ярмольник со сцены. Эйдельштейн забрал награду за фильм «Космос засыпает» Антона Мамыкина.
Приз им. Александра Абдулова за лучшую женскую роль получила актриса Алла Демидова за роль в фильме «Величие отсутствия» режиссеров Софии Федоровой и Никиты Добрынина. За Демидову награду забрали авторы картины. Ярмольник, вручая приз, назвал победительницу «достоянием» и «культурным кодом» страны. «Любое появление на экране этой актрисы — это уже большое художественное событие», — сказал член жюри.
Кинофестиваль «Дух огня» — крупнейшая в России международная площадка для кинодебютов начинающих режиссеров. В 2002 году народный артист РФ кинорежиссер Сергей Соловьев выступил инициатором создания данного мероприятия в Ханты-Мансийске и являлся его бессменным президентом до своей смерти 13 декабря 2021 года. С 2022 года президентом фестиваля стал Эмир Кустурица.
Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры РФ, правительства Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и компании «Газпром нефть».