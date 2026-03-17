Звезда фильма «Спеши любить» Мэнди Мур показала подросших детей

Мэнди Мур, известная по роли в ромкоме «Спеши любить», показала поклонникам своих детей.
Актриса опубликовала в личном блоге снимок, сделанный на детской площадке, где она запечатлена с двумя сыновьями и младшей дочерью.
В сентябре 2024 года звезда в третий раз стала мамой: у нее родилась девочка, которую назвали Луиза.
В одном из интервью Мур призналась, что эта беременность далась ей сложнее предыдущих — из-за необходимости ухода за двумя старшими детьми. Несмотря на это, артистке удалось быстро восстановить форму после родов.
