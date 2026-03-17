Звезда «Ворониных» поделилась кадрами с дня рождения дочери

Екатерина Волкова показала редкое фото своей повзрослевшей дочери.
Актриса, известная по сериалу «Воронины», опубликовала в соцсети фото с празднования 15-летия Елизаветы. Торжество прошло в одном из московских ресторанов. На снимках именинница запечатлена вместе с матерью и отцом. В сопроводительном тексте Волкова обратилась к дочери с теплыми словами.
«Говорят, что родители — это опора для детей. Но как будто и Лиза для нас стала тем самым стержнем, который держит наш мир. Когда ты появилась, мы перестали бояться будущего, мы с ним определились, потому что оно обрело твое лицо. Мы перестали сомневаться в себе, потому что каждое утро видим твою улыбку. Мы нашли дом там, где ты», — написала артистка.
Ранее Екатерина Волкова раскрыла свой вес.