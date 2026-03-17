Вашингтон
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

В США умер актер вестернов Мэтт Кларк, работавший с Иствудом и Ньюманом

Мэтт Кларк в фильме «Брубейкер» (1980)Источник: Legion-Media.ru

В Остине, штат Техас, в возрасте 89 лет скончался американский актер Мэтт Кларк. О его смерти изданию The Hollywood Reporter сообщила дочь артиста, продюсер Эми Кларк. По ее словам, несколько месяцев назад актер перенес серьезную травму — перелом позвоночника.

Мэтт Кларк получил известность как характерный актер, специализировавшийся на жанре вестерна. В его фильмографии — работы в картинах «Жизнь и времена судьи Роя Бина» с Полом Ньюманом, «Ковбои» с Джоном Уэйном и «Джози Уэйлс — человек вне закона» режиссера Клинта Иствуда.

Помимо вестернов, Кларк снимался в фильмах Сиднея Поллака «Джеремайя Джонсон» и «Брубейкер». Он также участвовал в картинах Дона Сигела «Обманутый» и «Человек из придорожной таверны».

Издание отмечает, что за многолетнюю карьеру актер создал десятки запоминающихся образов второго плана, став значимой частью американского кинематографа 1970−1980-х годов.