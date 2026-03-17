В США умер актер вестернов Мэтт Кларк, работавший с Иствудом и Ньюманом

В Остине, штат Техас, в возрасте 89 лет скончался американский актер Мэтт Кларк. О его смерти изданию The Hollywood Reporter сообщила дочь артиста, продюсер Эми Кларк. По ее словам, несколько месяцев назад актер перенес серьезную травму — перелом позвоночника.
Мэтт Кларк получил известность как характерный актер, специализировавшийся на жанре вестерна. В его фильмографии — работы в картинах «Жизнь и времена судьи Роя Бина» с Полом Ньюманом, «Ковбои» с Джоном Уэйном и «Джози Уэйлс — человек вне закона» режиссера Клинта Иствуда.
Помимо вестернов, Кларк снимался в фильмах Сиднея Поллака «Джеремайя Джонсон» и «Брубейкер». Он также участвовал в картинах Дона Сигела «Обманутый» и «Человек из придорожной таверны».
Издание отмечает, что за многолетнюю карьеру актер создал десятки запоминающихся образов второго плана, став значимой частью американского кинематографа 1970−1980-х годов.