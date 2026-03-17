Бондарчук, Ярмольник, Урсуляк: звезды на закрытии кинофестиваля «Дух огня 2026»

16 марта в Ханты-Мансийске состоялось торжественное закрытие XXIV Международного фестиваля кинодебютов «Дух огня». По красной дорожке концертно-театрального центра «Югра Классик» прошли участники смотра, члены жюри и почетные гости, в числе которых оказались Леонид Ярмольник, Александра Урсуляк, Федор Бондарчук, Леонид Каневский, Софья Лебедева, Владимир Канухин, Виктория Маслова, Павел Лунгин и многие другие.
Ведущими церемонии закрытия стали Кристина Бабушкина и квартет «Заячий стон».
Триумф фильма «Космос засыпает», победа Эйдельштейна и Демидовой
Лидером по числу наград фестиваля «Дух огня» стала драма «Космос засыпает» Антона Мамыкина: лента была признана лучшим отечественным кинодебютом, получила приз зрительских симпатий и специальную награду «За сохранение культурных традиций».
Кроме того, оператор картины Владимир Борисов получил приз имени Павла Лебешева «За лучшую операторскую работу» (примечательно, что он также снимал короткий метр «Наш год», победивший в соответствующей секции), а Марк Эйдельштейн был удостоен приза имени Александра Абдулова за лучшую мужскую роль.
Получая награды, режиссер Антон Мамыкин горячо благодарил жителей поселка Шойна, где был снят фильм, за то, что впустили кинематографистов к себе и позволили зафиксировать их жизнь.
Награда «Серебряная роза» за лучшую работу с музыкой досталась композитору Астемиру Маршенкулову за фильм «В горах. Он».
Приз имени Александра Абдулова за лучшую женскую роль достался Алле Демидовой за документальную ленту «Величие отсутствия». Объявляя победительницу, Леонид Ярмольник вспомнил, что восемь лет проработал с артисткой в Театре на Таганке.
«Любое появление этой актрисы на экране — это уже большое художественное событие, — поделился Ярмольник. — Она неповторима, она украшение и в каком-то смысле оправдание тому, чем мы все занимаемся».
Призы международным дебютам
В международном конкурсе наградами были отмечены картины из разных уголков Евразии. Главная премия «Золотая тайга» досталась испанской ленте «Глухая», которая также была отмечена специальным упоминанием жюри за воссоздание неслышимого звука мира глухих и красоты музыки.
Приз «Бронзовая тайга» достался сербско-итальянскому триллеру «Монета». «Серебряную тайгу» вручили индийско-корейской картине «Форма момо». Фильм также был удостоен приза Фонда Росконгресс «Душа России. Мировое кино» за сохранение традиционных духовных ценностей в мире.
Кроме того, специальных упоминаний жюри удостоились российский фильм «Песни лунного короля» — за выдающееся использование кьяроскуро для передачи драмы через свет, и иранская лента «Далеко на восток» — за сохранение элегантности, точности и утонченности иранской кинематографической традиции и за формирование неповторимого женского актерского ансамбля.
Дебют Евгении Громовой и другие призы
Также награды вечера вручались в категории детских и семейных фильмов «Твое кино». Спецприз жюри получила картина «Герой для Кобуса» из ЮАР. Премия «Малая бронзовая тайга» досталась венгерской комедии «Я случайно написала книгу».
В программе «Фильм-в-работе», где были представлены проекты, находящиеся на этапе производства, победил фильм «Падает снег» — режиссерский дебют актрисы Евгении Громовой.
Лучшими в секции короткометражных дебютов стали ленты «Наш год» Николая Коваленко и «Варвара святая» Полины Капантиной — премьера обеих состоялась в августе 2025 года на кинофестивале «Короче».
Почетный приз для Бондарчука и традиционное завершение
В финале вечера президент фестиваля «Дух огня» Эмир Кустурица вручил почетный приз за поддержание творческого огня в кинематографе актеру, режиссеру и продюсеру Федору Бондарчуку.
Получая награду, Бондарчук поблагодарил одного из своих мастеров, режиссера Сергея Соловьева, а также поделился: «Я счастлив из-за того, что российские паралимпийцы выходят на Олимпиаду под российским флагом, и там звучит российский гимн. Счастлив, что не отменили Венецианскую биеннале. И я благодарен международным участникам и членам жюри фестиваля “Дух огня” за то, что они приехали в Россию, в Ханты-Манскийск».
Завершилась церемония традиционным ударом символической хлопушки, ознаменовавшей окончание XXIV Международного фестиваля кинодебютов «Дух огня».