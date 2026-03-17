Фильм «Космос засыпает» взял пять наград на фестивале «Дух огня»

Торжественная церемония закрытия прошла в концертно-театральном центре «Югра-классик»

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 марта. /ТАСС/. Картина «Космос засыпает» режиссера Антона Мамыкина с Марком Эйдельштейном и Дарьей Екамасовой в главных ролях получила пять наград на XXIV Международном фестивале кинодебютов «Дух огня» в Ханты-Мансийске, передает корреспондент ТАСС. Торжественная церемония закрытия прошла в концертно-театральном центре «Югра-классик».

Среди категорий, победу в которых одержал фильм, «Лучший российский дебют», «Лучшая мужская роль» (Марк Эйдельштейн), приз имени Павла Лебешева за лучшую операторскую работу (Владимир Борисов), приз зрительских симпатий «Цветы таежной надежды» и специальный приз соорганизатора фестиваля компании «Газпром нефть» "За сохранение культурных традиций.

Кадр из фильма «Космос засыпает»

Продюсерами ленты выступили Иван Яковенко, Татьяна Шаркова и Андрей Шипигин. Музыку для фильма написал Геннадий Медведев. В фильме также снялись Никита Конкин, Софья Воронцова, Тихон Котрелев и другие. В широкий прокат картина выйдет 2 апреля.

Фильм расскажет историю Паши, который учится в Санкт-Петербурге на инженера-ракетостроителя. Когда герой узнает о беде в семье, он отправляется к маме и брату в родной поселок Шойна.

Кадр из фильма «Космос засыпает»

Режиссер картины, получая одну из наград, поблагодарил жителей поселка Шойна «за то, что пустили и позволили запечатлеть всю красоту». «Кино от сценария до “Духа огня” шло семь лет, поэтому для меня особое счастье и большая радость видеть всех вас», — сказал Мамыкин на церемонии закрытия.