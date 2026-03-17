Бондарчук рассказал на какой стадии работы находится сериал «Трудно быть богом»

Отвечая на вопрос, чего ждать зрителям в 2026 году, Бондарчук назвал еще две работы. «На платформе Wink выходит скоро важная для нас всех работа сериал “Первая ракетка” с Данилой Козловским и Полиной Гухман. Чуть позже выходит тоже важная для нас всех работа — суперпопулярный сериал “Фишер”. Третья часть будет называться “После Фишера. Инквизитор”», — рассказал режиссер.