Бондарчук рассказал на какой стадии работы находится сериал «Трудно быть богом»

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Приключенческий сериал «Трудно быть богом» по одноименной повести Бориса и Аркадия Стругацких находится на стадии монтажа. Об этом сообщил актер, режиссер и продюсер Федор Бондарчук на полях Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня».
«Мы работаем на монтажно-тонировочном периоде сериала “Трудно быть богом” по произведению Стругацких», — сказал он.
Отвечая на вопрос, чего ждать зрителям в 2026 году, Бондарчук назвал еще две работы. «На платформе Wink выходит скоро важная для нас всех работа сериал “Первая ракетка” с Данилой Козловским и Полиной Гухман. Чуть позже выходит тоже важная для нас всех работа — суперпопулярный сериал “Фишер”. Третья часть будет называться “После Фишера. Инквизитор”», — рассказал режиссер.
О сериале
Съемки сериала «Трудно быть богом» завершились 28 октября 2025 года. Действие картины разворачивается в будущем, где земляне помогают менее развитым цивилизациям пройти сложные этапы эволюции. Главный герой, сотрудник Института истории Антон, отправляется в средневековый Арканар, чтобы спасти ученых, способных изменить ход развития общества. Под прикрытием он становится доном Руматой Эсторским — аристократом, известным своей любовью к вину, дракам и женщинам. Однако у Антона есть личный мотив: в этом мире бесследно исчез его отец.
В главной роли — сербский актер Александар Радойичич, знакомый российскому зрителю по фильму «Балканский рубеж». Его партнером по съемкам стал Сергей Безруков, исполнивший роль Кондора.
В актерский ансамбль также вошли Виктория Исакова, Федор Бондарчук, Никита Кологривый, Федор Лавров, Равшана Куркова, Виктор Добронравов, Лев Зулькарнаев.
Режиссером проекта выступил Дмитрий Тюрин («Триггер», «Эпидемия», «Магомаев»). Продюсерами стали Федор Бондарчук, Дмитрий Табарчук, Тимур Вайнштейн и Теймур Джафаров. Шоураннерами проекта являются Теймур Джафаров и Андрей Золотарев.
Съемки проходили в Иране и Москве, в том числе на площадке кинопарка «Москино», где была построена масштабная декорация Арканара площадью 6,5 га. Премьера сериала «Трудно быть богом» состоится эксклюзивно на портале Wink, после чего проект выйдет в эфир на телеканале НТВ.