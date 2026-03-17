Эксперт Гаранина: у режиссеров из России стало больше шансов попасть на «Оскар»

ВЛАДИВОСТОК, 17 марта. /ТАСС/. Премия «Оскар» стала ближе для актеров и режиссеров разной величины, благодаря чему у российских актеров и режиссеров появилось больше шансов туда попасть. Такое мнение высказала ТАСС руководитель «Далькиностудии» Дарья Гаранина.
«Сейчас “Оскар” по ощущению стал ближе. Это уже не какой-то Олимп. Несмотря на то, что мы дальше в каких-то политических моментах, но при этом всем он становится более земным для нас, потому что мы понимаем, что наши актеры нужны иностранным режиссерам, и все с удовольствием работают», — сказала она.
Гаранина напомнила, что на «Оскар» в 2025 году был представлен американский фильм «Анора», в котором сыграли российские актеры Юра Борисов и Марк Эйдельштейн.
«Люди чувствуют необходимость объединяться, несмотря ни на что, и благодаря кино создавать нечто, что может воздействовать на сознание людей и делать этот мир лучше», — уточнила она.